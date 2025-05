Incidentisabato tragico | 7 le vittime

Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane: sabato si contano sette vittime in diversi incidenti. Nel Brindisino, tre giovani hanno perso la vita a bordo di una Porsche ribaltatasi e andata a fuoco. Sull'A1,nel Frusinate, un 40enne e il figlio di 8 anni sono morti in un incidente che ha coinvolto l'intera famiglia nigeriana, con madre e figlia di 5 anni gravemente ferite. Nel Bellunese, scontro tra tre auto e una moto è costato la vita a una persona, mentre un anziano è deceduto in un frontale sempre nel Frusinate.

Tragico schianto tra auto in Italia, ci sono vittime - Tragico schianto tra auto in Italia, ci sono vittime – È di due morti e una terza persona ferita in modo molto grave il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 29 marzo 2025, in provincia di Piacenza. Il fatto è accaduto poco prima delle 23 lungo la via Emilia Parmense, all’altezza di località Fornace Felina, tra Fontana Fredda e Firenzuola. Due vetture si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. 🔗tvzap.it

Tragico schianto tra un'auto e un camion: morti 3 ferraresi. Chi sono le vittime - Strage sulla Romea. E’ di 3 morti il pesantissimo bilancio di un incidente avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 15, all’altezza della frazione di Rosara di Codevigo (Padova). Come riporta Padovaoggi, a scontrarsi sono stati un camion che trasportava legnami - condotto da un 54enne residente... 🔗ferraratoday.it

Tragico rogo di via Toscana. Una targa per le sette vittime. L’omaggio dei Cobas ai morti - "Abbiamo iniziato i lavori per installare una targa commemorativa per i sette operai ed operaie cinesi morti nella strage del Teresa Moda del 2013, bruciati vivi nella fabbrica in cui erano lavoravano e vivano". L’annuncio arriva dal Sudd Cobas. La targa sarà proprio in via Toscana, davanti alla fabbrica del rogo, e sarà inaugurato il primo maggio alle 12.30. "Abbiamo scelto per questa iniziativa una data simbolo dell’unità dei lavoratori di tutto il mondo. 🔗lanazione.it

Incidente sulla Statale 7 Appia, coinvolte due vetture: c'è una vittima - Ancora morti sulle strade della Campania: l'ultima vittima ... 7 Appia, al chilometro 188,300 nel territorio di Sparanise, in provincia di Caserta. Due le vetture coinvolte nel sinistro: tragico ... 🔗msn.com

Sempre e comunque le bombe sui civili. Quel tragico 7 aprile nelle parole di Berto e Comisso - Poco prima dell’alba del 7 aprile 1944 dalla Puglia 400 bombardieri ... di soldati tedeschi e della Rsi. Si stimarono 1600 vittime, ma nessuno sa quanti soldati e viaggiatori furono dilaniati ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it