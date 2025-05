Il Qatar respinge le accuse di Netanyahu sul ruolo nella mediazione tra Hamas e Israele

Qatar respinge fermamente l'accusa mossa dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di "doppio gioco" e "doppio linguaggio" nella mediazione per un accordo tra Hamas e Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, su X scrive che "il Qatar respinge fermamente le dichiarazioni incendiarie rilasciate dall'ufficio del primo ministro israeliano, contrarie alle più elementari regole di responsabilità politica e morale". 🔗 Ilfermamente l'accusa mossa dal primo ministro israeliano Benjamindi "doppio gioco" e "doppio linguaggio"per un accordo tra. Il portavoce del Ministero degli Esteri del, Majed al-Ansari, su X scrive che "ilfermamente le dichiarazioni incendiarie rilasciate dall'ufficio del primo ministro israeliano, contrarie alle più elementari regole di responsabilità politica e morale". 🔗 Quotidiano.net

