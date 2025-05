Il governo spinge gli incentivi alle imprese al posto dei controlli

© Cms.ilmanifesto.it - Il governo spinge «gli incentivi» alle imprese al posto dei controlli

governo Meloni la sicurezza sul lavoro non sembra un obbligo da rispettare, bensì una virtù da incentivare. Così sembra dalle parole del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, . Il governo spinge «gli incentivi» alle imprese al posto dei controlli il manifesto. 🔗 Per ilMeloni la sicurezza sul lavoro non sembra un obbligo da rispettare, bensì una virtù da incentivare. Così sembra dparole del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, . Il«glialdeiil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Governo Meloni investe 1,2 mld per sicurezza sul lavoro con incentivi per imprese e scuole - Nel contesto attuale, il previsto decreto non si è ancora materializzato, nonostante l’auspicio di introdurre, entro la vigilia del primo maggio, un pacchetto di misure finalizzato al contenimento dei tragici eventi legati agli infortuni e alle morti sui luoghi di lavoro. In un videomessaggio trasmesso al termine della seduta del Consiglio dei ministri, la premier […] L'articolo Governo Meloni investe 1,2 mld per sicurezza sul lavoro con incentivi per imprese e scuole è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Serie A, Simonelli: "Obiettivo valorizzare i giovani, il talento c'è. Spero il governo premi chi investe con degli incentivi" - All`interno dell`evento SFS Snack di Milano dedicato al calcio giovanile che si è tenuto presso l`Arena Civica di Milano, il presidente della... 🔗calciomercato.com

Energie rinnovabili, nuovi aiuti dal Governo a imprese e famiglie per oltre 1 miliardo - Nuovi aiuti a favore delle energie rinnovabili in arrivo dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. È entrato in vigore il 28 febbraio il cosiddetto decreto Fer X transitorio, un meccanismo che sostiene la realizzazione di impianti basati su fonti green. Si tratta di un’importante opportunità riservata sia ai cittadini che alle imprese. Il provvedimento, che favorisce l’installazione di tecnologie come fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione è in vigore fino al 31 dicembre 2025, o, per gli impianti di potenza inferiore o uguale ... 🔗quifinanza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incentivi auto no, il Governo spinge le Case a investire nella difesa; Transizione 5.0: il governo vorrebbe riprogrammare tre miliardi. Verso un rilancio di Industria 4.0?; Piccole e medie imprese del Sud e agevolazioni fiscali: ecco cosa non sta funzionando; Incentivi Auto, niente da fare: il governo spinge le case automobilistiche ad investire nella Difesa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Se lo stato incentiva a restare piccoli, le piccole imprese muoiono - La gestione manageriale familiare ha retto le pmi per decenni. Ora però c'è bisogno di altro altro: servono private equity, voucher e innovazione. È una sfida di economia industriale difficile, ma è t ... 🔗ilfoglio.it

Bonus TLC: fino a 200 euro per la fibra ottica e incentivi alle imprese per l’innovazione digitale - Piano da 629 milioni per modernizzare le reti e supportare la digitalizzazione. Aiuti per famiglie, focus su cloud e cybersecurity. 🔗it.benzinga.com

DL Bollette 2025: nuovi bonus, incentivi energetici e contributi per imprese, famiglie e sport - Scopri le novità del DL Bollette 2025: bonus energia, incentivi a imprese e sport, sostegno alle famiglie e semplificazione delle rinnovabili. 🔗commercialista.it