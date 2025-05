Hockey pista | Trissino stacca il pass per le semifinali in Serie A Sarà gara-3 per Follonica e Bassano

© Oasport.it - Hockey pista: Trissino stacca il pass per le semifinali in Serie A. Sarà gara-3 per Follonica e Bassano

Serie A1 2024-2025 di Hockey su pista, massimo Campionato arrivato alla sua zona più calda. Trissino ha infatti staccato ufficialmente il pass per le semifinali dopo gara-2: i veneti nello specifico hanno dominato in lungo e in largo sul campo di Giovinazzo, mentre Bassano è riuscita ad espugnare Follonica, portando così la Serie alla bella.Ma andiamo con ordine. E’ davvero tutto facile per Trissino, formazione che ha fatto sentire tutto il suo status in terra pugliese, rendendosi artefice di cinque reti nei primi venticinque minuti e terminando la disputa con il più che rotondo punteggio di 1-7. Cade invece Follonica. I toscani, vincitori lontani dalle mura amiche in gara-1, hanno subito l’arrembaggio bassanese in un incontro deciso a sei minuti dalla fine quando, sul parziale di 3-3, i rossogialli hanno messo il musetto davanti grazie alle rete di Joan Galbas Pedrol, gestendo così il vantaggio fino al fischio finale. 🔗 Arrivano i primi responsi dai play-off validi per laA1 2024-2025 disu, massimo Campionato arrivato alla sua zona più calda.ha infattito ufficialmente ilper ledopo-2: i veneti nello specifico hanno dominato in lungo e in largo sul campo di Giovinazzo, mentreè riuscita ad espugnare, portando così laalla bella.Ma andiamo con ordine. E’ davvero tutto facile per, formazione che ha fatto sentire tutto il suo status in terra pugliese, rendendosi artefice di cinque reti nei primi venticinque minuti e terminando la disputa con il più che rotondo punteggio di 1-7. Cade invece. I toscani, vincitori lontani dalle mura amiche in-1, hanno subito l’arrembaggio bassanese in un incontro deciso a sei minuti dalla fine quando, sul parziale di 3-3, i rossogialli hanno messo il musetto davanti grazie alle rete di Joan Galbas Pedrol, gestendo così il vantaggio fino al fischio finale. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Hockey pista: Trissino e Forte vincono. Lodi travolto dal Bassano - La 19esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 di hockey pista è passata agli archivi. Fra pattinate, gol, emozioni e parate: ecco com’è andato il turno. Vittorie per Trissino e Forte dei Marmi in fotocopia: doppio 1-3 in trasferta, i veneti contro Sarzana e i toscani contro il Monza; mentre la notizia è il 4-1 con cui il Bassano nel posticipo ha battuto nettamente il Lodi. Follonica travolge 9-1 Novara, con Giovinazzo che invece si impone 5-6 in trasferta sulla pista del Montebello; in un fine settimana che ha compreso anche i pareggi per 3-3 e 2-2 fra Sandrigo e ... 🔗oasport.it

Hockey pista: vittorie per Lodi e Trissino nella 21esima della Serie A1 - In attesa del posticipo di mercoledì prossimo, tra Follonica e Bassano che coinciderà anche con l’anticipo del prossimo turno fra Novara e Sarzana, la Serie A1 di hockey pista ha mandato in archivio tutto il resto della 21esima giornata della stagione regolare 2024-2025 del massimo Campionato Italiano. Negli incontri domenicali sono arrivate due vittorie: quella del Lodi, capace di imporsi con un netto 0-3 in casa del Montebello, e quella del Trissino, che ha sconfitto in rimonta 1-3 il Valdagno al PalaLido in trasferta. 🔗oasport.it

Hockey pista, Trissino: “cambio” in panchina, Joao Pinto nuovo allenatore - Il Trissino, la squadra che sta dominando l’annata italiana dell’hockey su pista, cambia tutto in un momento decisivo della stagione agonistica 2024-2025. Come informa il sito FISR, infatti, il club veneto ha deciso di rescindere il contratto – per motivi di natura familiare – con il coach Tiago Sousa e con il giocatore Andrea Fantozzi. Ai loro posti subentrano rispettivamente Joao Pinto, capitano-giocatore della squadra, e il rientrante, a seguito di problemi fisici, Gioele Piccoli. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Bassano espugna il Capannino e stacca il Follonica in classifica. Sarzana, nuova vittoria esterna.; 2022 per l'Hockey Pista, l'Italia rialza la testa a livello internazionale. Trissino sempre al top.; Prima fuga del Trissino alla decima giornata. A2, tante sorprese. Matera prima finalista di Coppa Italia; Trissino qualificato per la Final Eight di WSE Champions League. Per il Forte strada in salita. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Hockey pista: Trissino stacca il pass per le semifinali in Serie A. Sarà gara-3 per Follonica e Bassano - Arrivano i primi responsi dai play-off validi per la Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, massimo Campionato arrivato alla sua zona più calda. Trissino ha infatti staccato ufficialmente il pass per ... 🔗oasport.it

Hockey pista: Trissino e Forte iniziano con il piede giusto i quarti in Serie A1, Bassano stecca - Vanno in archivio le quattro gare-1 valide per i play-off della Serie A 2024-2025 di hockey su pista, seconda fase del massimo Campionato Italiano che ... 🔗oasport.it

Hockey pista, per la TR Azzurra a Trissino uno stop scontato - Sabato prossimo ultima giornata con di scena al “Dal Lago” il Grosseto di Massimo Mariotti E’ terminato con la prevedibile valanga di reti il posticipo di ieri sera della TR Azzurra sulla pista della ... 🔗lavocedinovara.com