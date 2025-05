‘Habemus Papam!’ le parole dei papi al balcone che hanno fatto la storia

storia cattolica: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”, l’annuncio dell’elezione del nuovo Pontefice pronunciato dal balcone centrale della Basilica di San Pietro. Ma ancor più significative, spesso profetiche, sono le prime parole del Papa appena eletto, che, affacciandosi al mondo, non solo si presentano ma danno un assaggio del pontificato che verrà. Negli ultimi settant’anni, da Giovanni XXIII a Francesco, questi discorsi di presentazione, subito dopo la fine del conclave, talvolta brevi, talvolta sorprendenti, hanno espresso non solo il temperamento del singolo Papa, ma anche l’anima e le priorità della Chiesa di ogni epoca. Il 28 ottobre 1958 Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, divenne Papa Giovanni XXIII. 🔗 (Adnkronos) – È uno dei momenti più solenni e iconici dellacattolica: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”, l’annuncio dell’elezione del nuovo Pontefice pronunciato dalcentrale della Basilica di San Pietro. Ma ancor più significative, spesso profetiche, sono le primedel Papa appena eletto, che, affacciandosi al mondo, non solo si presentano ma danno un assaggio del pontificato che verrà. Negli ultimi settant’anni, da Giovanni XXIII a Francesco, questi discorsi di presentazione, subito dopo la fine del conclave, talvolta brevi, talvolta sorprendenti,espresso non solo il temperamento del singolo Papa, ma anche l’anima e le priorità della Chiesa di ogni epoca. Il 28 ottobre 1958 Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, divenne Papa Giovanni XXIII. 🔗 Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

‘Habemus Papam!’, le parole dei papi al balcone che hanno fatto la storia - (Adnkronos) – È uno dei momenti più solenni e iconici della storia cattolica: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!", l'annuncio dell'elezione del nuovo Pontefice pronunciato dal balcone centrale della Basilica di San Pietro. Ma ancor più significative, spesso profetiche, sono le prime parole del Papa appena eletto, che, affacciandosi al mondo, non solo si presentano […] 🔗periodicodaily.com

L'Habemus Papam e le prime parole di Papa Francesco il 13 marzo 2013 - Il 13 marzo 2013 il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, dopo cinque scrutini, in seguito alla rinuncia di Benedetto XVI, avvenuta il 28 febbraio. Bergoglio assunse il nome di Francesco. L'elezione fu annunciata dal cardinale protodiacono Jean-Louis Tauran: "Habemus Papam". "Il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo… ma siamo qui…", le prime parole del Santo Padre dopo l'annuncio. 🔗tgcom24.mediaset.it

Habemus papam, tutto il latino che serve per seguire l'elezione del nuovo papa - Il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede ed è usata soprattutto per i riti: su tutti quello del Conclave. Ecco le parole da conoscere per non perdere neanche un passaggio 🔗vanityfair.it

Se ne parla anche su altri siti

Habemus papam , tutto il latino che serve per seguire l'elezione del nuovo papa; Dall'Extra omnes alla Stanza delle Lacrime, il Conclave parola per parola; Conclave, cos'è e come si elegge il Papa? Dall'Extra omnes all'habemus papam, le 10 parole chiave; L'Habemus Papam e le prime parole di Papa Francesco il 13 marzo 2013. 🔗Se ne parla anche su altri siti