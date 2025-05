Giornata della risata in Toscana i campioni dell’umorismo

Giornata Mondiale della risata. E sono tanti i campioni dell’umorismo che sono nati in Toscana, da Roberto Benigni a Leonardo Pieraccioni, da Giorgio Panariello a Francesco Nuti, da Alessandro Paci a Massimo Ceccherini. A Lucca si è appena concluso il Festival della risata, che ha avuto tanti ospiti all’insegna del divertimento: da Rocco Papaleo agli autori di “comic news” di Lercio.it che hanno portato la satira e la risata ad esplodere nella rete; dall’attrice fiorentina Katia Beni, fino al cantante e vignettista Max Paiella passando per il lancio dell’esordiente Graziana Allegra. Dalla Toscana al mondo: Paese che vai, ironia che trovi. L’umorismo è profondamente legato alla cultura, alla lingua e al contesto sociale. Proprio per questo, le sue espressioni possono variare sensibilmente da un Paese all’altro, rendendo non sempre immediata la comprensione delle battute per chi non condivide gli stessi codici culturali o linguistici. 🔗 Firenze, 4 maggio 2025 – Oggi si celebra laMondiale. E sono tanti iche sono nati in, da Roberto Benigni a Leonardo Pieraccioni, da Giorgio Panariello a Francesco Nuti, da Alessandro Paci a Massimo Ceccherini. A Lucca si è appena concluso il Festival, che ha avuto tanti ospiti all’insegna del divertimento: da Rocco Papaleo agli autori di “comic news” di Lercio.it che hanno portato la satira e laad esplodere nella rete; dall’attrice fiorentina Katia Beni, fino al cantante e vignettista Max Paiella passando per il lancio dell’esordiente Graziana Allegra. Dallaal mondo: Paese che vai, ironia che trovi. L’umorismo è profondamente legato alla cultura, alla lingua e al contesto sociale. Proprio per questo, le sue espressioni possono variare sensibilmente da un Paese all’altro, rendendo non sempre immediata la comprensione delle battute per chi non condivide gli stessi codici culturali o linguistici. 🔗 Lanazione.it

