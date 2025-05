Francesco Cicchella ad Amici 24 | un nuovo format per Maria? | Video Witty Tv

Francesco Cicchella, ad Amici 24, ha proposto a Maria De Filippi un nuovo format. Ha così iniziato ad imitare personaggi famosi pensando a come potrebbero comportarsi se fossero in gara in un Amici Vip. Si è passati da Alessandro Siano pronto a recitare La Divina Commedia, ad Al Bano intento a cantare la canzone di Achille Lauro oltre a Massimo Ranieri che cantava I Coma cose e Giuliano Sangiorgi che si esibiva sulle note del brano di Olly a Sanremo. Ecco il Video Witty Tv 🔗 Nella terz’ultima puntata del talent di Canale 5,, ad24, ha proposto aDe Filippi un. Ha così iniziato ad imitare personaggi famosi pensando a come potrebbero comportarsi se fossero in gara in unVip. Si è passati da Alessandro Siano pronto a recitare La Divina Commedia, ad Al Bano intento a cantare la canzone di Achille Lauro oltre a Massimo Ranieri che cantava I Coma cose e Giuliano Sangiorgi che si esibiva sulle note del brano di Olly a Sanremo. Ecco ilTv 🔗 Superguidatv.it

I Trillanti, la voce di Mattia Dell’Uomo accompagna il ballerino Francesco ad Amici di Maria De Filippi - Lo scorso sabato 22 marzo la nuova fiammante edizione di "Amici": 15 alunni, una giuria rinnovata, tantissimo divertimento, sfide e emozioni. Oltre alla giuria formata da Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, gli ospiti della prima puntata sono stati numerosissimi: Sabrina Ferilli con... 🔗frosinonetoday.it

Papa Francesco, il ricordo di Maria De Filippi ad Amici divide il web. Il video - Oggi, 26 aprile, si sono tenuti i funerali di Papa Francesco. Una grandissima commemorazione mostrata in diretta sui principali canali televisivi. A proposito di tv, i palinsesti sono stati modificati proprio per lasciare spazio ai funerali e ad altri racconti sul compianto Padre Santo. Molti... 🔗europa.today.it

Colpo di scena ad Amici! La giuria annulla il guanto di sfida tra Alessia e Francesco - Durante la settima puntata del Serale di Amici 24 abbiamo visto che i giudici hanno annullato la sfida tra Alessia e Francesco L'articolo Colpo di scena ad Amici! La giuria annulla il guanto di sfida tra Alessia e Francesco proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

