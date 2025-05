Foulard scarpe e non solo È scontro sui regali alla premier

© Agi.it - Foulard, scarpe e non solo. È scontro sui regali alla premier

Foulard di Edi Rama, la ciotola di Joe Biden. E poi un paio di scarpe in pitone blu, con tacco dorato. Ma anche la 'action figure' del Presidente argentino Javier Milei, con tanto di iconica motosega. E ancora, un iPad donato dal leader dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Tra i regali ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante visite ufficiali in Italia e all'estero, c'è spazio - sempre stando alle liste ufficiose che rimbalzano sui media - anche per cappelli da alpino e da bersagliere, donati alla premier quando ha partecipato ai rispettivi raduni dei militari, a Udine e Ascoli. Poi tappeti, vasi, gioielli, un pacco di riso Made in Pakistan. Lista dei doni È quanto emergerebbe dalla lista dei doni depositata alla Camera dopo l'interrogazione del deputato di Italia Viva Francesco Bonifazi.

