Partenio-Lombardi”, gremito di entusiasmo nonostante il risultato sfavorevole, è andata in scena una nuova festa che ha coinvolto proprietà, staff tecnico, calciatori e tifosi. L’Avellino ha così potuto celebrare ufficialmente il ritorno tra i cadetti, dopo una stagione ricca di soddisfazioni. 1 di 8 FOTO Giovanni CataldoL'articolo FOTO Consegnata la coppa, scoppia la festa: il Partenio incorona i suoi eroi proviene da Anteprima24. 🔗 Tempo di lettura: < 1 minutoL’Avellino chiude con una sconfitta il ciclo casalingo della stagione 20242025, ma può comunque sorridere. Al termine della sfida contro il Padova, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha consegnato alla società biancoverde il trofeo per la promozione diretta in Serie B, in virtù del primo posto conquistato nel girone C di Serie C.Allo stadio “-Lombardi”, gremito di entusiasmo nonostante il risultato sfavorevole, è andata in scena una nuovache ha coinvolto proprietà, staff tecnico, calciatori e tifosi. L’Avellino ha così potuto celebrare ufficialmente il ritorno tra i cadetti, dopo una stagione ricca di soddisfazioni. 1 di 8Giovanni CataldoL'articololala: ilproviene da Anteprima24. 🔗 Anteprima24.it

