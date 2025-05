Fondi neri e strategie eversive | i cattolici Usa che puntano a Roma

© Cms.ilmanifesto.it - Fondi neri e strategie eversive: i cattolici Usa che puntano a Roma

Fondi neri e strategie eversive: i cattolici Usa che puntano a Roma il manifesto. 🔗 L’immagine del papa-re di Mar a Lago, Trump con mitra ed talare da pontefice, va ad aggiungersi all’iconografia autoprodotta di selfie presidenziali, le immagini virali che lo raffigurano come imperatore .: iUsa cheil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Ne parlano su altre fonti

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello - Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria. 🔗notizieaudaci.it

L'amministrazione Trump taglia i fondi al database delle vulnerabilità CVE. Andrà offline? - La no-profit MITRE, che gestisce il database cruciale per la cybersicurezza, denuncia il mancato rinnovo del contratto da parte del governo federale e avvisa che senza i fondi il database non potrà più essere mantenuto. Trump aveva già tagliato ingenti fondi anche all'agenzia federale per la cybersicurezza CISA... Leggi tutto 🔗dday.it

Nuovo mercatino alla Partaccia. Via libera alla copertura. Ora caccia ai fondi ministeriali - Il piano del Comune per riqualificare il mercatino della Partaccia va avanti con due nuovi passi: entra nel vivo la realizzazione del lotto 2, quello relativo alle coperture dei prefabbricati modulari già in fase di costruzione, dopo la demolizione del vecchio ‘mercatino’, e nel frattempo il Comune prova a intercettare pure dei fondi ministeriali per riuscire a cofinanziare buona parte dell’opera, per circa 1,6 milioni di euro sui 2,5 milioni di costo complessivo. 🔗lanazione.it