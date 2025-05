Ferrari è notte fonda | a Miami non funziona nulla Pioggia unica speranza?

© Oasport.it - Ferrari, è notte fonda: a Miami non funziona nulla. Pioggia unica speranza?

Ferrari in disarmo quella delle qualifiche del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Maranello ha dovuto annotare l’ottava e dodicesima posizione del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. SF-25 che non va e specialmente nel time-attack. L’incapacità di sfruttare le gomme a dovere però è solo uno dei problemi della Rossa.A evidenziarsi costantemente è una differente lettura della situazione nella squadra: da un lato c’è il Team Principal, Frederic Vasseur, che continua a parlare di potenziale non estratto; dall’altra i piloti, specie Leclerc che via radio dichiara nel corso del time-attack odierno che più di così non si poteva fare. E allora come stanno le cose?La vettura evidenzia delle importanti criticità nella percorrenza delle curve di mediabassa velocità e fatica a sfruttare le mescole nuove. 🔗 Unain disarmo quella delle qualifiche del GP di, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Maranello ha dovuto annotare l’ottava e dodicesima posizione del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. SF-25 che non va e specialmente nel time-attack. L’incapacità di sfruttare le gomme a dovere però è solo uno dei problemi della Rossa.A evidenziarsi costantemente è una differente lettura della situazione nella squadra: da un lato c’è il Team Principal, Frederic Vasseur, che continua a parlare di potenziale non estratto; dall’altra i piloti, specie Leclerc che via radio dichiara nel corso del time-attack odierno che più di così non si poteva fare. E allora come stanno le cose?La vettura evidenzia delle importanti criticità nella percorrenza delle curve di mediabassa velocità e fatica a sfruttare le mescole nuove. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Verstappen in pole, ancora grande Antonelli, notte fonda per la Ferrari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 23.21 Oggi la Ferrari si lecca le ferite: mai così male quest’anno. La macchina proprio non va, manca carico, manca potenza sul rettilineo, manca tutto. Leclerc partirà 8°, Hamilton 12°. E’ triste dirlo, ma a Maranello devono sperare in una gara bagnata domani per provare a giocarsi qualche jolly, come peraltro era accaduto nella Sprint con Hamilton. 🔗oasport.it

Crisi Fortitudo, a Torino è notte fonda: finisce 82-64 - Bologna, 19 febbraio 2025 – Profondo biancoblù. È ufficialmente iniziata la prima crisi dell’era-Caja (comprensiva della passata stagione del tecnico pavese), con la Effe che incappa nella terza disastrosa sconfitta consecutiva dopo gli stop occorsi a Brindisi, in casa contro Pesaro e questa sera nell’infrasettimanale di Torino (82-64). Un nuovo pesante segnale di arresto che rovescia le prospettive di chi, fino a poche settimane fa, aveva dichiarato di puntare al primo posto e alla promozione diretta nella massima serie. 🔗sport.quotidiano.net

Il Bologna vince di rimonta sul Milan e coltiva ancora il sogno Champions. Per i rossoneri è notte fonda - Bologna - MIlan 2-1 Marcatori: 43'pt Leao, 3'st Castro, 37'st Ndoye Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (39'st Calabria sv), Beukema 6.5, Casale 7, Miranda 6; Freuler 7, Ferguson 6 (27'st Pobega sv); Ndoye 7.5, Fabbian 6 (27'st Odgaard sv), Dominguez 7 (34'st Cambiaghi 7); Castro 7.5 (34'st Dallinga sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Lucumí, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi,. 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

F1 | GP Miami, qualifiche: Verstappen beffa le McLaren, ma è ancora super Antonelli; Libere Miami: Piastri brucia Leclerc e Verstappen, notte fonda per Hamilton; F1 | Notte fonda per Hamilton, disperso tra le strade di Jeddah: le sue parole dopo le libere; Libere 3: Dopo le McLaren l'abisso: Norris batte Piastri, notte fonda per Hamilton. 🔗Cosa riportano altre fonti

F1 | GP Miami – Risultati e sintesi qualifiche: notte fonda Ferrari, masterclass Verstappen e Antonelli - Le qualifiche di Miami vedono il trionfo di un super Verstappen. Ancora Antonelli in top 3, mentre la Ferrari fatica: Hamilton fuori dal Q3 ... 🔗f1ingenerale.com

F1, Gran Premio Miami 2025: notte fonda per la Ferrari, Leclerc non parte per la Sprint - Charles Leclerc costretto al ritiro prima della Sprint Race del GP di Miami 2025 a causa di un incidente nei giri di formazione. 🔗msn.com

F1, Ferrari: ancora notte fonda. Squillo di Verstappen in Giappone, ma i bookie vedono ancora il duello McLaren - Notte fonda, in lavagna, per le Ferrari, mai a podio in questa stagione: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono ora proposti a 29, superati anche dalla Mercedes di George Russell, a 25. Per i bookmaker ... 🔗agipronews.it