Fallout il codice sorgente è stato perso o no? Una verità più complessa di quanto sembri

In breve da Zazoom:

Contrariamente alle credenze diffuse, il codice sorgente di Fallout e Fallout 2 non è andato perso. Questo articolo esplorerà la verità su cosa è realmente accaduto dietro le quinte, rivelando dettagli inaspettati e affermazioni di Tim Cain, il creatore originale della saga, che hanno alimentato l'idea della sua scomparsa. Scopriamo insieme il mistero e le verità nascoste di questi leggendari videogiochi.

Contrariamente a quanto creduto e affermato, il codicesorgente di Fallout e Fallout 2 non è andato perso. Ecco cosa è davvero accaduto dietro le quinte.Per anni, si è creduto che il codicesorgente di Fallout e Fallout 2 fosse irrimediabilmente perduto. Una convinzione alimentata anche dalle recenti dichiarazioni di Tim Cain, il creatore originale della saga, che in un episodio del suo show su YouTube ha raccontato di essere stato obbligato a distruggere tutto il materiale in suo possesso al momento dell'uscita da Interplay."Quando ho lasciato Fallout, mi dissero: 'Devi distruggere tutto ciò che hai', e lo feci. Tutto il mio archivio, le prime note di design, il codice delle versioni differenti, i prototipi, tutto il codice GURPS. spariti": ha spiegato Cain.Il destino di quei dati sembrava quindi segnato: cancellati per sempre dalla storia dello sviluppo videoludico.

