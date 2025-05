F1 Oscar Piastri | Non sono riuscito a mettere tutto a posto nel Q3 La gara? Qui può capitare tutto

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Miami, atto numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo fine settimana presso l’Autodromo Internazionale della mitica metropoli statunitense. Prestazione tutto sommato positiva per l’attuale leader della classifica piloti, a cui è mancato solo il guizzo per centrare la top 3.Nello specifico l’oceanico in forza alla McLaren ha racimolato una differenza di +0.171 rispetto ad un sontuoso Max Verstappen, poleman di giornata davanti a Lando Norris ed Andrea Kimi Antonelli. Intervenuto in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato la sua prova:“La macchina stava andando bene, ma non siamo riusciti a mettere le cose a posto nel Q3 – ha detto Piastri – abbiamo una macchina veloce, si può recuperare. Spero di vincere, sarà complicato partendo dal quarto posto. 🔗 partirà dalla seconda fila in occasione del GP di Miami, atto numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo fine settimana presso l’Autodromo Internazionale della mitica metropoli statunitense. Prestazionesommato positiva per l’attuale leader della classifica piloti, a cui è mancato solo il guizzo per centrare la top 3.Nello specifico l’oceanico in forza alla McLaren ha racimolato una differenza di +0.171 rispetto ad un sontuoso Max Verstappen, poleman di giornata davanti a Lando Norris ed Andrea Kimi Antonelli. Intervenuto in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato la sua prova:“La macchina stava andando bene, ma non siamo riusciti ale cose anel Q3 – ha detto– abbiamo una macchina veloce, si può recuperare. Spero di vincere, sarà complicato partendo dal quarto. 🔗 Oasport.it

