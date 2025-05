F1 Kimi Antonelli si conferma in qualifica E dalla Sprint problematica può trarre insegnamento

Kimi Antonelli. Dopo il clamoroso exploit di ieri nella Sprint Qualifying, il giovane pilota italiano della Mercedes si è confermato ad alti livelli sul giro secco a Miami disputando una splendida qualifica e ottenendo la terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio.Il diciottenne di Casalecchio di Reno ha pagato un distacco di 67 millesimi dalla pole position di un mostruoso Max Verstappen, infilandosi in mezzo alle due McLaren e sfiorando addirittura la prima fila (2 millesimi lo hanno separato dalla seconda piazza di Lando Norris). Kimi può sorridere anche per aver battuto per la prima volta in qualifica il compagno di squadra George Russell, dopo aver perso i primi cinque head to head al sabato. 🔗 Passo dopo passo, continua l’esaltante percorso di crescita in Formula Uno di Andrea. Dopo il clamoroso exploit di ieri nellaQualifying, il giovane pilota italiano della Mercedes si èto ad alti livelli sul giro secco a Miami disputando una splendidae ottenendo la terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio.Il diciottenne di Casalecchio di Reno ha pagato un distacco di 67 millesimipole position di un mostruoso Max Verstappen, infilandosi in mezzo alle due McLaren e sfiorando addirittura la prima fila (2 millesimi lo hanno separatoseconda piazza di Lando Norris).può sorridere anche per aver battuto per la prima volta inil compagno di squadra George Russell, dopo aver perso i primi cinque head to head al sabato. 🔗 Oasport.it

F1, l’Italia sogna di rivivere emozioni dimenticate con Andrea Kimi Antonelli - Dopo tre stagioni consecutive (dal 2022 al 2024) senza piloti azzurri in griglia, l’Italia sta per cominciare una nuova era in Formula Uno grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il diciottenne bolognese è stato scelto infatti da Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton (passato alla Ferrari) in Mercedes al fianco di George Russell per il Mondiale 2025. Antonelli ha bruciato le tappe nelle categorie propedeutiche dopo un ottimo percorso nei kart, vincendo tutto quello che poteva vincere nel biennio 2022-2023 tra Formula 4 e Formula Regional per poi sbarcare direttamente in Formula 2 nel 2024 senza ... 🔗oasport.it

F1, Andrea Kimi Antonelli: “C’è da lavorare sul giro secco, ma ho acquisito fiducia” - Un debutto leggermente contratto per Andrea Kimi Antonelli. L’italiano, da quest’anno in forza alla Mercedes, non è andato oltre la quattordicesima e la sedicesima posizione alle prove libere del GP D’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana presso il circuito di Albert Park. Il nativo di Bologna nello specifico in occasione della prima uscita ha accusato una differenza di +1. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris precede Sainz e Leclerc in una FP1 equilibratissima. Hamilton 12°, Kimi Antonelli 14° - Se il buongiorno (o buonanotte in questo caso, visto la differenza di orario) si vede dal mattino… ci attende una stagione davvero interessante. Lando Norris, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025, ma gli spunti di interesse sono notevoli. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito ad un equilibrio letteralmente clamoroso tra le varie scuderie. 🔗oasport.it

F1, Kimi Antonelli si conferma in qualifica. E dalla Sprint problematica può trarre insegnamento - Passo dopo passo, continua l'esaltante percorso di crescita in Formula Uno di Andrea Kimi Antonelli. Dopo il clamoroso exploit di ieri nella Sprint ... 🔗oasport.it

Il resoconto delle qualifiche (asciutte) in Florida: Verstappen mago, poi Norris, Antonelli e Piastri. Male Leclerc e Hamilton - Qualifiche F1 Miami 2025: Verstappen in pole davanti a Norris e Antonelli. Ferrari flop, Hamilton fuori in Q2: analisi e risultati, cos'è successo? 🔗motorbox.com

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Bello reagire dopo la Sprint, ma non ho avuto un giro pulito come ieri” - Ancora Super Kimi Antonelli. Il giovanissimo italiano ha sfiorato un altro capolavoro, conquistando la terza posizione in occasione delle qualifiche ... 🔗oasport.it