F1 George Russell | Non è la posizione che desideravo ma poteva andare molto peggio

George Russell. Il pilota della Mercedes ha centrato infatti la terza fila in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Per la prima volta dall’inizio della stagione il britannico è stato battuto dal compagno di squadra, l’Italiano Andrea Kimi Antonelli, terzo alle spalle di Max Verstappen e Lando Norris.Una volta giunto in zona mista, il nativo di King’s Lynn – quarto nella Sprint – ha analizzato nel dettaglio quanto fatto: “Onestamente – ha detto Russell – penso che la gara sia una storia completamente diversa: è una questione di qualifiche, che sono tutta una questione di fiducia, e quest’anno ho avuto molta fiducia in qualifica e sono riuscito a fare centro in ogni singolo giro e questo fine settimana si è passato da un estremo all’altro”. 🔗 Un sabato non semplice per. Il pilota della Mercedes ha centrato infatti la terza fila in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Per la prima volta dall’inizio della stagione il britannico è stato battuto dal compagno di squadra, l’Italiano Andrea Kimi Antonelli, terzo alle spalle di Max Verstappen e Lando Norris.Una volta giunto in zona mista, il nativo di King’s Lynn – quarto nella Sprint – ha analizzato nel dettaglio quanto fatto: “Onestamente – ha detto– penso che la gara sia una storia completamente diversa: è una questione di qualifiche, che sono tutta una questione di fiducia, e quest’anno ho avuto molta fiducia in qualifica e sono riuscito a fare centro in ogni singolo giro e questo fine settimana si è passato da un estremo all’altro”. 🔗 Oasport.it

