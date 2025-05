F1 Frederic Vasseur | Andiamo meglio con gomme usate che con le nuove e non sappiamo il motivo

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Andiamo meglio con gomme usate che con le nuove e non sappiamo il motivo”

Frederic Vasseur è stata la seguente: “Non riusciamo a estrarre la prestazione con le gomme nuove. Nei fatti Leclerc ed Hamilton hanno siglato i loro migliori tempi con mescole usate e non sappiamo il motivo“, ha raccontato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.“Rispetto alla pole-position di Max Verstappen perdiamo solo 4 decimi in curva 1-2 e un decimo nel resto del giro. Dobbiamo capire cosa facciamo di sbagliato e soprattutto come sfruttare le gomme nelle qualifiche. 🔗 Qualifiche negative per la Ferrari a Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di F1. Dopo il podio conquistato da Lewis Hamilton nella Sprint Race, le Rosse sono tornate nell’anonimato del week end in Florida, dovendo fare i conti con una macchina che non dà performance sul giro secco, in particolare. La conclusione è stata: Charles Leclerc 8° ed Hamilton 12°.L’analisi del Team Principal della Rossa,è stata la seguente: “Non riusciamo a estrarre la prestazione con le. Nei fatti Leclerc ed Hamilton hanno siglato i loro migliori tempi con mescolee nonil“, ha raccontato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.“Rispetto alla pole-position di Max Verstappen perdiamo solo 4 decimi in curva 1-2 e un decimo nel resto del giro. Dobbiamo capire cosa facciamo di sbagliato e soprattutto come sfruttare lenelle qualifiche. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

F1, Frederic Vasseur: “Non abbiamo messo tutto insieme nel Q3, ma è un passo avanti” - Si è conclusa per la Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton la qualifica di Suzuka valevole per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula uno. Un risultato agrodolce per la Scuderia di Maranello dopo le debacle di Melbourne e Shanghai, che però non può ancora rendere soddisfatti gli uomini in Rosso. “Oggi non abbiamo messo tutto insieme nel Q3. 🔗oasport.it

F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo sfruttare il potenziale della Ferrari, ci siamo riusciti solo nella Sprint” - La Ferrari si sta preparando per il GP del Giappone, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 4-6 aprile sull’iconico tracciato di Suzuka. Dopo l’amarissima domenica in Cina, terminata con la squalifica di entrambe le vetture (quella di Charles Leclerc perché inferiore al peso imposto dal regolamento e quella di Lewis Hamilton per un’eccessiva usura del pattino), le Rosse cercheranno un pronto riscatto in questo nuovo appuntamento in terra asiatica. 🔗oasport.it

F1, Mondiali 2025 deciso già dalle prime gare? Frederic Vasseur analizza la situazione - Nella giornata di ieri abbiamo potuto scoprire sulla pista di Fiorano le forme della nuova Ferrari che darà la caccia ai due titoli (piloti e costruttori) in F1. L’obiettivo non è una novità e la Rossa vuol cominciare col piglio giusto, seguendo il percorso che le ha permesso di essere il team a ottenere più punti nella seconda parte di stagione, dalla pausa estiva in avanti. Certo, alla prova dei fatti, il Mondiale piloti è stato conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e quello dei marchi dalla McLaren, spuntandola nel confronto proprio con la scuderia di Maranello. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qualifica Messico, Vasseur: Pole inattesa. E sul passo gara...; Ferrari SF-25, il timore che fa più paura: non sapere cosa succede; Vasseur dopo le qualifiche in Messico: Pole inattesa, il passo gara è veloce. VIDEO; F1 | Vasseur: Gli aggiornamenti danno più carico. Andiamo avanti!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vasseur dopo le qualifiche Miami: "Dobbiamo capire cosa sbagliamo". VIDEO - Fred Vasseur commenta la deludente qualifica della Ferrari a Miami: "Abbiamo fatto il tempo con la gomma usata, ci manca qualcosa con la gomma nuova, forse questo è il motivo per cui andiamo meglio in ... 🔗sport.sky.it

F1. Qualifiche Sprint GP Miami, Vasseur: "Il divario è ampio, commettiamo errori e ne paghiamo il prezzo" - Settima e ottava posizione per Charles Leclerc e Lewis Hamilton al termine delle qualifiche della Sprint del GP di Miami: ecco le parole di Vasseur ... 🔗automoto.it

F1, Frederic Vasseur: “Antonelli eccezionale, noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint” - Qualifiche Sprint a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a un eccezionale Kimi Antonelli. A soli 18 anni, il pilota ... 🔗oasport.it