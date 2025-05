F1 Carlos Sainz | In qualifica abbiamo fatto reset Pioggia? Se si ritarda non succede niente

Carlos Sainz. Lo spagnolo ha infatti centrato la sesta posizione in occasione della qualificazione del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula1, sfoggiando un’ottima confidenza a bordo della sua Williams, scuderia che fino a questo momento ha fatto emergere luci ed ombre.L’iberico precisamente ha raccolto un gap di +0.365 rispetto a Max Verstappen, pilota che ha centrato una davvero impressionante pole position piazzandosi davanti a Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri e George Russell. Stuzzicato in zona mista, l’ex ferrarista ha svelato le sue sensazioni dopo il lungo sabato passato sulla pista statunitense.“Quanto successo non mi ripaga mai del tutto, perché continuo a maledire quello che abbiamo fatto fino alle qualifiche di oggi, con il potenziale che si vedeva – ha detto Sainz – Onestamente, le FP1 sono andate davvero bene e poi nelle qualifiche Sprint abbiamo commesso un errore: poi ho commesso un errore di guida, quindi finora sono stato davvero molto frammentato e molto frustrato sapendo il passo che avevo, ma in qualifica siamo riusciti a premere il pulsante di reset, il che non è stato facile; siamo riusciti a mettere insieme le cose e a fare la migliore qualifica dell’anno finora“. 🔗 Una giornata positiva per. Lo spagnolo ha infatti centrato la sesta posizione in occasione dellazione del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula1, sfoggiando un’ottima confidenza a bordo della sua Williams, scuderia che fino a questo momento haemergere luci ed ombre.L’iberico precisamente ha raccolto un gap di +0.365 rispetto a Max Verstappen, pilota che ha centrato una davvero impressionante pole position piazzandosi davanti a Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri e George Russell. Stuzzicato in zona mista, l’ex ferrarista ha svelato le sue sensazioni dopo il lungo sabato passato sulla pista statunitense.“Quanto successo non mi ripaga mai del tutto, perché continuo a maledire quello chefino alle qualifiche di oggi, con il potenziale che si vedeva – ha detto– Onestamente, le FP1 sono andate davvero bene e poi nelle qualifiche Sprintcommesso un errore: poi ho commesso un errore di guida, quindi finora sono stato davvero molto frammentato e molto frustrato sapendo il passo che avevo, ma insiamo riusciti a premere il pulsante di, il che non è stato facile; siamo riusciti a mettere insieme le cose e a fare la miglioredell’anno finora“. 🔗 Oasport.it

