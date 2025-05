Esplosioni a Kiev | attacco russo con droni provoca incendi in città

© Quotidiano.net - Esplosioni a Kiev: attacco russo con droni provoca incendi in città

Esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l' UNN , con riferimento all'Amministrazione Militare della città di Kiev (KCMA). Sono in corso diversi incendi. Secondo gli ultimi dati, la caduta di detriti dei droni nemici abbattuti dalle operazioni di difesa aerea viene registrata in tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky . Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle possibili vittime. 🔗 Diversesono state udite aa causa di unaereocon. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l' UNN , con riferimento all'Amministrazione Militare delladi(KCMA). Sono in corso diversi. Secondo gli ultimi dati, la caduta di detriti deinemici abbattuti dalle operazioni di difesa aerea viene registrata in tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky . Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle possibili vittime. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina-Russia, ore di fuoco: 3 esplosioni in centro a Mosca. Attacco con drone russo sul bus a Kiev. E Vilnius si prepara a evacuare - Ucraina-Russia, una giornata di fuoco: tre esplosioni hanno innescato oggi, (mercoledì 23 aprile ndr), un incendio di vaste dimensioni a Mosca nel centro direzionale Moskva City. L’incendio si è diffuso in un parcheggio di uno degli edifici del complesso ed è stato estinto poco dopo. Non vengono denunciate vittime, ha precisato il ministero delle Emergenze. Le fiamme, che sarebbero state innescate dall’esplosione di bombole pressurizzate e altro materiale per l’edilizia, si è diffuso su una superficie di 30 metri quadri. 🔗secoloditalia.it

Ucraina sotto attacco russo, l’avvertimento di Musk: «Se spengo Starlink, l’esercito di Kiev crolla» - «Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi». Sono queste le parole pubblicate su X de Elon Musk in risposta a un utente che critica la linea adottata dagli Usa sulla guerra in Ucraina. L’imprenditore ricorda che l’esercito del Paese invaso può accedere a Internet grazie al sistema di connessione satellitare della sua azienda. Da un lato, dunque, rigetta le accuse secondo cui l’amministrazione di Donald Trump si sarebbe schierata al fianco della Russia. 🔗open.online

Ucraina: attacco missilistico russo su Kiev, 3 feriti - Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina Kiev durante la scorsa notte. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’. Una serie di esplosioni si è verificata in diverse zone della città intorno alle 5 del mattino, ora locale. Tre sono le persone rimaste feriti, secondo quanto ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. IN AGGIORNAMENTO Ucraina, Musk: “Nessun rispetto per chi vuole guerre, basta macchina morte” “Non ho rispetto per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro interessi”. 🔗lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Attacco aereo russo su Kiev. Un morto e due feriti - Terminato attacco russo su Kiev: Un morto e due bambini feriti; Attacco aereo russo su Kiev. Nessuna informazione su possibili vittime - Aggiornamento del 04 Maggio delle ore 00:50; Ucraina, attacco aereo su Kiev. Zelensky: «Non garantisco sicurezza leader alla parata di Mosca». Medvedev: «R; Le notizie di giovedì 24 aprile sulla guerra in Ucraina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Attacco aereo russo su Kiev - Diverse esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l' UNN , con riferimento ... 🔗msn.com

Attacco aereo russo su Kiev. Nessuna informazione su possibili vittime - Diverse esplosioni a Kiev per bombardamento usso con droni Diverse esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle ... 🔗msn.com

Terminato attacco aereo russo su Kiev, un morto e 2 feriti - Sarebbe terminato l'attacco aereo russo su Kiev, messo a segno con droni russi, e la municipalità avrebbe decretato la fine dell'allerta. Lo riporta RBC-Ucraina. (ANSA) ... 🔗ansa.it