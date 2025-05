Effetto Trump Albanese stende la destra in Australia

© Cms.ilmanifesto.it - Effetto Trump, Albanese stende la destra in Australia

Effetto Trump, Albanese stende la destra in Australia il manifesto. Quando Peter Dutton ha conquistato per la prima volta il seggio parlamentare di Brisbane, era il 2001. Dopo 24 anni, quel seggio non è più suo.

Australia: vince il laburista Albanese. “Effetto Trump”, come in Canadà. - SYDNEY (AUSTRALIA) – Resta premier, in Australia, il laburista Anthony Albanese. Ha vinto le elezioni generali, promettendo di guidare la nazione in un periodo difficile, di incertezza globale. I commentatori internazionali parlano di “effetto Trump”, come in Canadà. “Grazie al popolo australiano per l’opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo”, ha detto […] L'articolo Australia: vince il laburista Albanese. 🔗.com

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. 🔗ilfattoquotidiano.it

Australia, vince il laburista Anthony Albanese: è l'effetto-Trump? - È il Partito laburista australiano del premier Anthony Albanese a incassare la vittoria alle elezioni politiche. Il 31º primo ministro del Commonwealth dell'Australia dal 23 maggio 2022 batte il leader dell'opposizione di centrodestra, Peter Dutton. Quest'ultimo, ammettendo la sconfitta, dice di assumersi "la piena responsabilità". Con un terzo dei seggi scrutinati, i laburisti hanno così raggiunto - al momento - la quota dei 76 deputati necessari per la maggioranza alla Camera. 🔗liberoquotidiano.it

Effetto Trump anche in Australia, Albanese batte i conservatori - Come avvenuto in Canada le minacce dei dazi e le politiche isolazioniste e conservatrici degli Usa hanno premiato le forze della sinistra. Il laburista è il primo premier australiano a vincere un seco ... 🔗editorialedomani.it

Storica vittoria di Albanese, dopo il Canada “effetto Trump” anche in Australia - Storica vittoria di Anthony Albanese alle elezioni in Australia. Secondo le proiezioni, il premier uscente è stato riconfermato con una maggioranza solida in parlamento. 🔗blitzquotidiano.it