destiny 2 la rimozione dei contenuti sta causando dei problemi legali a bungie

Bungie si trova al centro di una bizzarra ma significativa grana legale: un autore sostiene che Destiny 2 abbia copiato degli elementi di trama ed ambientazione da alcuni testi pubblicati online, ben prima del lancio del gioco. Per difendersi, il team di sviluppo di Sony ha provato a dimostrare che le similitudini sono solo coincidenze generiche di fantascienza, come "una grande entità sospesa sulla Terra". Ma qui sorge un problema curioso: non è più possibile accedere al contenuto originale che si vorrebbe confrontare.Forbes segnala che con l'espansione Oltre la Luce, Bungie ha introdotto la famigerata Content Vault, archiviando (cioè rimuovendo dal gioco) intere sezioni come la campagna della Guerra Rossa, le espansioni Osiride, Mente Bellica e Forsaken, e persino interi pianeti. Questo per motivi tecnici e di sostenibilità del gioco.

