Cristian Brocchi e l’ amicizia con Filippo Inzaghi Sono un suo grande tifoso È passione pura può tutto

L'amicizia supera ogni barriera, sfonda ogni muro e crea legami indissolubili anche a distanza di anni. E uno spogliatoio come quello del Milan anni 2000 era sicuramente terreno fertile per cementare rapporti umani indistruttibili. Cristian Brocchi e Filippo Inzaghi hanno vinto letteralmente tutto con la maglia nerazzurra: un campionato italiano, una coppa Italia, due Champions League e un mondiale per Club tra le tante. Due amici veri, un mediano e un centravanti che hanno condiviso anche la panchina del Milan del settore giovanile. Entrambi allenatori, con altalenanti fortune, ora Cristian segue l'amico Pippo, che sta scrivendo sulla panchina del Pisa, consapevole che un vincente lo resterà per sempre. Pisa, 4 maggio 2025 – "Solo perché si tratta di Pippo, perché solitamente non parlo mai".

