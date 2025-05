Consiglio dei ministri a fianco del Papa | l’idea unisce i fronti

© Repubblica.it - “Consiglio dei ministri a fianco del Papa”: l’idea unisce i fronti

Il progetto circola sempre più insistentemente tra i porporati e riscuote consensi tra i conservatori come tra i progressisti 🔗 Repubblica.it

Cosa riportano altre fonti

Dai funerali del Papa al Conclave a maggio: cosa succede ora. Meloni convoca il Consiglio dei ministri - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in contatto con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a cui ha chiesto di attivare le azioni necessarie per garantire l’ordinato afflusso e l’assistenza dei fedeli che raggiungeranno Roma a seguito della scomparsa del Santo Padre, delle sue esequie, e della successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice. Per domani alle ore 11. 🔗secoloditalia.it

Papa Francesco, riunione lampo Consiglio dei ministri: sul tavolo decreto per funerali - Riunione lampo del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, durata circa 15 minuti. All’ordine del giorno lo schema di decreto-legge per la gestione delle esequie di Papa Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, la proclamazione del lutto nazionale a seguito della scomparsa di Papa Francesco e lo schema di decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l’anno 2025. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, Consiglio dei ministri: verso tre giorni di lutto nazionale - Per la morte di Papa Francesco tre giorni di lutto nazionale e bandiere a mezz’asta nei palazzi pubblici. Queste le misure che il Consiglio dei ministri riunito stamane a Palazzo Chigi valuta di approvare. Servizio di Augusto Cantelmi. The post Papa Francesco, Consiglio dei ministri: verso tre giorni di lutto nazionale first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Consiglio dei ministri a fianco del Papa”: l’idea unisce i fronti; 5mila ragazzi toscani a Roma per il Giubileo: “Al fianco di Papa Francesco per l’ultimo saluto”; Funerali di Papa Francesco, la Protezione civile del Trentino al fianco dei Fedeli; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Consiglio dei ministri: convocato oggi alle 12, ad Odg Dl acconti Irpef e funerale Papa - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 12.00 a Palazzo Chigi. Il primo punto all'ordine del giorno, si legge nella convocazione, e' il ... 🔗ilsole24ore.com

Funerali Papa Francesco, Cdm delibera 5 giorni di lutto nazionale - Palazzo Chigi si muove dopo la morte di Papa Francesco (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In tarda mattinata, poco dopo le ore 12, ha preso il via la riunione del Consiglio dei ministri, durata circa 15 ... 🔗tg24.sky.it

Funerali di Papa Francesco, la Protezione civile del Trentino al fianco dei fedeli - Nel pomeriggio di oggi, il direttore generale della Provincia, Raffaele De Col, e il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, Stefano Fait, hanno preso parte in videocon ... 🔗informazione.it