Condò | Inter dinamica riavviata! Differenza evidente col Barcellona

Condò spiega il momento dell’Inter. All’orizzonte c’è il ritorno della semifinale di Champions League col Barcellona: il giornalista sottolinea un Differenza tra le due squadre.dinamica riavviata – Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, dice la sua sul testa a testa tra Inter e Napoli in chiave scudetto: «Il Napoli ha superato la partita probabilmente più complicata di quelle che l’attendevano. Ora ha due partite in casa contro squadre serene e una trasferta a Parma dove volendo può giocarsi anche il bonus pareggio che ha mantenuto. L’Inter ha fatto quello che doveva e poteva fare: ha battuto il Verona e riavviato una dinamica. Veniva da due sconfitte in campionato consecutive e senza fare gol».Inter e Barcellona si preparano allo scontro: Condò evidenzia la Differenza!IL LIVELLO – Col ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona che si avvicina, Paolo Condò dichiara: «L’Inter ha fatto riposare tutti i suoi giocatori in vista di martedì, mentre il Barcellona è stato costretto a far entrare in fretta e furia alcuni come Yamal e Rafinha. 🔗 Al termine della sfida vinta contro il Verona, Paolospiega il momento dell’. All’orizzonte c’è il ritorno della semifinale di Champions League col: il giornalista sottolinea untra le due squadre.– Paolo, opinionista di Sky Sport, dice la sua sul testa a testa trae Napoli in chiave scudetto: «Il Napoli ha superato la partita probabilmente più complicata di quelle che l’attendevano. Ora ha due partite in casa contro squadre serene e una trasferta a Parma dove volendo può giocarsi anche il bonus pareggio che ha mantenuto. L’ha fatto quello che doveva e poteva fare: ha battuto il Verona e riavviato una. Veniva da due sconfitte in campionato consecutive e senza fare gol».si preparano allo scontro:evidenzia la!IL LIVELLO – Col ritorno della semifinale di Champions League trache si avvicina, Paolodichiara: «L’ha fatto riposare tutti i suoi giocatori in vista di martedì, mentre ilè stato costretto a far entrare in fretta e furia alcuni come Yamal e Rafinha. 🔗 Inter-news.it

