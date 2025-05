Conclave tutti i titoli del papa tra storia fede e potere

storia della Chiesa, al papa sono stati attribuiti numerosi titoli onorifici, ciascuno con un significato teologico, giuridico o simbolico. Alcuni sono ufficiali e ancora usati, altri sono stati dismessi o hanno assunto valore più storico. Tra i titoli ufficiali del papa ancora in uso ed elencati anche nell'Annuario Pontificio, l'annuario ufficiale della Santa Sede, figurano: – Vescovo di Roma. Fondamento del primato papale: il papa è il successore di San Pietro, primo vescovo di Roma. – Vicario di Gesù Cristo. Il titolo più alto in senso teologico: indica che il papa rappresenta Cristo sulla Terra. – Successore del principe degli Apostoli. Riferimento a San Pietro, il capo degli apostoli. – Sommo Pontefice della Chiesa Universale (in latino Summus Pontifex Ecclesiae Universalis).

