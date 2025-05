Conclave i cardinali chiedono tempo Congregazioni più lunghe il nome forte ancora non c’è

Conclave: il voto un’incognita 🔗 Troppi iscritti a parlare. Domani una riunione al mattino e una di pomeriggio. Latino-americani, asiatici e africani sono metà del: il voto un’incognita 🔗 Repubblica.it

Conclave, -3 all’Extra omnes ma i cardinali chiedono tempo: domani doppia Congregazione - (Adnkronos) – Mancano tre giorni all'avvio del Conclave ma i cardinali non hanno ancora trovato una sintesi. "Lo Spirito Santo ha già scelto ma noi ovviamente abbiamo bisogno di più tempo. Sono sicuro che saremo pronti al momento giusto e che daremo alla Chiesa il Papa che Dio vuole", dice il cardinale algerino Jean Paul […] 🔗periodicodaily.com

Conclave spaccato tra bugie sulla salute di Parolin e fazioni dei cardinali: “Abbiamo bisogno di più tempo” - In attesa dell'inizio del conclave per l'elezione del prossimo Papa dopo la morte di Francesco, non mancano gli scontri e le ombre tra i cardinali elettori. Sotto i riflettori il segretario di Stato, Pietro Parolin, tra i favoriti al soglio pontificio, vittima di fake news sulla sua salute.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Verso il conclave, i cardinali frenano: "Abbiamo bisogno di tempo" - Frena l’ottimismo delle scorse ore: i cardinali stanno realizzando che hanno bisogno di più tempo per trovare tra loro un consenso sulle linee della Chiesa del dopo-Francesco ma soprattutto sulla figura che dovrà prendere il suo posto. All’uscita della congregazione generale, sono diversi i porporati che sottolineano la necessità di parlare e confrontarsi ancora. Secondo quanto trapela il clima... 🔗feedpress.me

Conclave, -3 all'Extra omnes ma i cardinali chiedono tempo: domani doppia Congregazione - Per accelerare una convergenza domani, 5 maggio, le Congregazioni dei cardinali si riuniranno in doppia sessione. Una alle 9 e la pomeridiana alle 17, ha annunciato il portavoce vaticano, Matteo Bruni ... 🔗msn.com

Verso il Conclave, le news di oggi. Frena l’ottimismo dei cardinali: “Abbiamo bisogno di più tempo” - Domani 5 maggio sarà raddoppiato il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle 9 sia il pomeriggio alle 17 ... 🔗repubblica.it

Verso il Conclave, i cardinali frenano: 'Abbiamo bisogno di tempo'. Lunedì doppia congregazione - Lo riferisce la sala stampa vaticana. Due elettori nn sono ancora arrivati a Roma. I cardinali entreranno a Santa Marta tra il 6 e il 7 maggio (ANSA) ... 🔗ansa.it