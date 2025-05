Conclave -3 all’Extra omnes ma i cardinali chiedono tempo | domani doppia Congregazione

Conclave ma i cardinali non hanno ancora trovato una sintesi. "Lo Spirito Santo ha già scelto ma noi ovviamente abbiamo bisogno di più tempo. Sono sicuro che saremo pronti al momento giusto e che daremo alla Chiesa il Papa che Dio vuole", dice il cardinale algerino Jean Paul Vesco entrando alla nona Congregazione. "Ci sono 133 nomi, stiamo con gli occhi aperti", afferma il cileno Fernando Natalio Chomalí Garib.

Come funziona il Conclave, dall'Extra omnes all'Habemus Papam - Dal momento in cui si aprono le sessioni di voto fino alla fumata bianca, tutte le fasi che portano all'elezione del nuovo Pontefice 🔗wired.it

Conclave, extra (quasi) omnes - Il 7 maggio alle 16.30 verrà pronunciato l'«Extra Omnes». Fuori tutti. Ma questa volta l'ordine di lasciare la Cappella Sistina a tutti coloro che non sono chiamati a eleggere il Papa potrebbe essere un extra quasi omnes. Perché la rinuncia del cardinale Angelo Becciu dopo lo scandalo che l'ha colpito e la scelta di obbedienza al documento con cui Papa Francesco lo escludeva dal Conclave lascia molti cardinali, pur silenziosi, perplessi. 🔗iltempo.it

Conclave, -3 all’Extra omnes ma i cardinali chiedono tempo: domani doppia Congregazione - (Adnkronos) – Mancano tre giorni all’avvio del Conclave ma i cardinali non hanno ancora trovato una sintesi. “Lo Spirito Santo ha già scelto ma noi ovviamente abbiamo bisogno di più tempo. Sono sicuro che saremo pronti al momento giusto e che daremo alla Chiesa il Papa che Dio vuole”, dice il cardinale algerino Jean Paul Vesco entrando alla nona Congregazione. “Ci sono 133 nomi, stiamo con gli occhi aperti”, afferma il cileno Fernando Natalio Chomalí Garib. 🔗ildenaro.it

Conclave, -3 all'Extra omnes ma i cardinali chiedono tempo: domani doppia Congregazione - (Adnkronos) - Mancano tre giorni all'avvio del Conclave ma i cardinali non hanno ancora trovato una sintesi. "Lo Spirito Santo ha già scelto ma noi ovviamente abbiamo bisogno di più tempo. Sono sicuro ... 🔗msn.com

Il Conclave: l'Extra omnes, la formula del "Fuori tutti" che dà il via alle operazioni di voto - Extra omnes: due semplici parole che segnano uno dei momenti più importanti dell'elezione del Pontefice, insieme alle altre due parole, altrettanto famose e cruciali: Habemus Papam. È l’invito a tutti ... 🔗msn.com

Conclave, la formula “extra omnes”: cosa significa e chi la pronuncia - Si avvicina il Conclave: le operazioni di voto per eleggere il nuovo Papa iniziano il 7 maggio. L’elezione del Pontefice è soggetta a un regolamento molto preciso, in cui una parte importante è ... 🔗tg24.sky.it