Clair Obscur | Expedition 33 raggiunge un nuovo picco di giocatori contemporanei su Steam

Clair Obscur: Expedition 33 si sta rapidamente affermando come uno dei fenomeni videoludici del momento. Senza il supporto di una campagna promozionale da blockbuster, il titolo è riuscito a superare le aspettative grazie a una combinazione vincente di qualità, originalità e soprattutto, al potere del passaparola. A confermarlo è il nuovo picco di giocatori contemporanei registrato su Steam: ben 129.461 utenti connessi nello stesso momento, un risultato impressionante per una nuova IP, raggiunto appena nove giorni dopo il debutto su PC, PlayStation 5, Xbox e Game Pass.Il successo (condiviso da SteamDB) non si limita solo al numero di utenti attivi. Le recensioni su Steam sono per il 93% positive, su una base di oltre 28.000 back, e la valutazione media degli utenti su Metacritic ha toccato quota 9,7, con oltre 7. 🔗 33 si sta rapidamente affermando come uno dei fenomeni videoludici del momento. Senza il supporto di una campagna promozionale da blockbuster, il titolo è riuscito a superare le aspettative grazie a una combinazione vincente di qualità, originalità e soprattutto, al potere del passaparola. A confermarlo è ildiregistrato su: ben 129.461 utenti connessi nello stesso momento, un risultato impressionante per una nuova IP, raggiunto appena nove giorni dopo il debutto su PC, PlayStation 5, Xbox e Game Pass.Il successo (condiviso daDB) non si limita solo al numero di utenti attivi. Le recensioni susono per il 93% positive, su una base di oltre 28.000 back, e la valutazione media degli utenti su Metacritic ha toccato quota 9,7, con oltre 7. 🔗 Game-experience.it

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur: Expedition 33 è stato sviluppato da 30-40 persone? Il numero è più alto - Clair Obscur: Expedition 33 si sta guadagnando elogi in tutto il mondo, ma attorno alla sua produzione circola una storia imprecisa. Difatti secondo una narrazione diffusa, il titolo sarebbe stato realizzato da appena 30-40 ex sviluppatori Ubisoft riuniti in uno studio indipendente. Tuttavia, un’analisi più attenta dei crediti del gioco rivela una realtà ben diversa, fatta di un impegno collettivo molto più ampio. 🔗game-experience.it

Clair Obscur: Expedition 33, la sorpresa che sfida i colossi su Steam e Game Pass - Un RPG indie supera ogni aspettativa: è il nuovo re dei JRPG? Clair Obscur: Expedition 33 (disponibile su Amazon) è il gioco che nessuno si aspettava, ma che tutti stanno giocando. GameSpot e PC Gamer confermano che il titolo di Sandfall Interactive ha superato Assassin’s Creed Shadows per giocatori attivi su Steam, raggiungendo un picco di 121.422 utenti, contro gli 85.961 di Metaphor: ReFantazio. 🔗imiglioridififa.com

Clair Obscur: Expedition 33 ha già delle mod, tra cui una per rendere più facile la parata - Caites ha anche caricato altre mod per Clair Obscur: Expedition 33, permettendoti di rendere il gioco più facile per te stesso, se lo desideri, come ottenere più Chroma e materiali di aggiornamento. 🔗msn.com

Guida a Golgra in Clair Obscur: Expedition 33 - Tra le presenze più enigmatiche e pericolose di Clair Obscur: Expedition 33, Golgra rappresenta una sfida opzionale che non tutti i giocatori avranno il ... 🔗gamesource.it

Anche il presidente francese Macron elogia Clair Obscur: Expedition 33 - Macron non solo ha condiviso una storia che celebrava il riscontro unanime ed entusiastico tributato al gioco dalla critica internazionale, ma rispondendo al post celebrativo della software house per ... 🔗msn.com