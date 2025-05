Cecina rapina un distributore di benzina e non rispetta gli arresti domiciliari | 48enne in carcere

© Livornotoday.it - Cecina, rapina un distributore di benzina e non rispetta gli arresti domiciliari: 48enne in carcere

arresti domiciliari dopo aver rapinato un distributore di benzina a San Pietro in Palazzi, ma un 45enne originario del nord Italia ha più volte disatteso quanto imposto dal giudice e così è stato disposto il suo trasferimento in carcere. L'uomo, ad aprile, con il volto. 🔗 Era stato messo aglidopo averto undia San Pietro in Palazzi, ma un 45enne originario del nord Italia ha più volte disatteso quanto imposto dal giudice e così è stato disposto il suo trasferimento in. L'uomo, ad aprile, con il volto. 🔗 Livornotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rapina al distributore di benzina in soli 10 secondi, il raid ripreso dalle telecamere - Un criminale ha rapinato un distributore di carburante di Succivo (Caserta), arma in pugno e volto coperto; nelle telecamere si vedono le fasi del raid.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Folle lite al distributore di benzina: ragazzino accoltellato da altri due minorenni - Ancora giovanissimi protagonisti di violenti episodi di cronaca. Siamo a Quarto Flegreo (Napoli), dove due minorenni sono stati denunciati perché accusati di avere accoltellato un altro ragazzino. Rissa con i coltelli in strada: denunciati baby aggressori I protagonisti della vicenda sono... 🔗europa.today.it

Rapina a mano armata in un distributore di carburante: "Sembra di essere sul fronte di guerra" | VIDEO - Rapina a mano armata in un distributore di carburante di Succivo. Un malvivente è arrivato a bordo di una Fiat Panda e, armato di pistola, ha minacciato l’esercente che, vista l’arma, ha subito cercato di fuggire. Il criminale, con il volto camuffato con berretto di lana e sciarpa, lo raggiunge... 🔗casertanews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cecina, rapina un distributore di benzina e non rispetta gli arresti domiciliari: 48enne in carcere; Rapina con coltello in un distributore a Cecina: arrestato un 48enne recidivo; Rapina un distributore e viola i domiciliari: 48enne arrestato a Cecina; E’ ai domiciliari, ma esce e rapina un benzinaio con un coltello: arrestato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rapina con coltello in un distributore a Cecina: arrestato un 48enne recidivo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

E’ ai domiciliari, ma esce e rapina un benzinaio con un coltello: arrestato - Dopo aver aggredito l’esercente si era allontanato in bicicletta. Accade a Cecina. Le indagini dei carabinieri erano iniziate subito e hanno portato al 48enne, originario del nord Italia ... 🔗msn.com

Elenco distributori Benzina in provincia di Livorno - SNCPrezzo benzina comunicato 1 giorno fa Aurelia Sud 5/a 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA 1.638 1.538 0.708- CAMPIGLIA MARITTIMAPrezzo benzina comunicato oggi Via Enos Cerrini 154 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA 1 ... 🔗alvolante.it