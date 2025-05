Campania nel centrodestra tutti contro tutti E Forza Italia cerca un civico

© Cms.ilmanifesto.it - Campania, nel centrodestra tutti contro tutti. E Forza Italia cerca «un civico»

Forza Italia e uomo forte del partito in Campania, aveva già intrapreso la lunga volata che immaginava . Campania, nel centrodestra tutti contro tutti. E Forza Italia cerca «un civico» il manifesto. 🔗 Le prime scaramucce risalgono alla fine dell’estate 2024. All’epoca Fulvo Martusciello, europarlamentare die uomo forte del partito in, aveva già intrapreso la lunga volata che immaginava ., nel. E«un» il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida... 🔗calciomercato.com

Brunetti (Vis Factor): “In Campania De Luca dirà ancora la sua. E il centrodestra oggi non è competitivo” - Tra chi non è più candidabile (De Luca) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in Campania. Molto più intricata di quanto si pensi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Terzo mandato De Luca, la decisione della Consulta: «È incostituzionale la legge della Regione Campania». Il Governatore: «La legge non è uguale per tutti» - Finisce la corsa di Vincenzo De Luca. Stasera con un flash di agenzia, poco prima delle 20, esce il responso più atteso dalla politica: «Incostituzionale la legge della Regione... 🔗ilmattino.it

Approfondimenti da altre fonti

Le elezioni regionali già dividono i partiti, ma non si sa quando ci saranno; Campania, le grandi manovre per il dopo De Luca; Terzo mandato, ricorso al Tar contro la legge della Regione Campania. Centrodestra: “Violata delle Costituzione”; Dal Pd nuovo stop a De Luca. Centrodestra, finta pace per il candidato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni Regionali 2025, l'indecisione del centrodestra in Campania: chi sarà il candidato? - Tanta attesa per la data delle elezioni regionali in Campania e per il candidato del centrodestra. I primi sondaggi, anche senza i nomi dei possibili futuri presidenti della Regione, premierebbero il ... 🔗tag24.it

Chi vince e chi perde: tre scenari per le regionali aspettando il 9 aprile - Viceversa, De Luca proverà a vincere contro tutti, centrodestra e centrosinistra ... di governo non dovesse decidere di rinunciare alla Campania come fece cinque anni fa, in un contesto politico ... 🔗orticalab.it

Regionali Campania. Forza Italia agli alleati: «Siamo imprescindibili» - Qualcuno, nel centrodestra, definisce questa fase come quella della "pacifiche schermaglie". Non ci sono affondi duri tra alleati, ma sicuramente legittime ambizioni di tutti i partiti della ... 🔗ilmattino.it