Calci e pugni in piena notte tra bande di ragazzini

notte di botte grida in centro città. Due gruppi di giovani, tra i quali anche una ragazza, se le sono date di brutto in via Pietro Gori poco distante da piazza Martiti. Una zona particolarmente calda del centro storico cittadino, punto di incontro di ragazzi.L’altra notte qualcosa è andato storto e dopo una lunga discussione con toni piuttosto accesi la situazione è degenerata e sono volati alcuni spintono che sembravano comunque aver messo a tacere sul nascere la contesa. Poi il fuoco si è riacceso e il gruppo è arrivato alle mani con pugni,schiaffoni e inseguimenti lungo la strada fino a piazza San Giorgio.Le urla nel silenzio della notte hanno tirato giù dal letto gli abitanti della zona che hanno allertato l’intervento delle forze dell’ordine. Ma all’arrivo delle pattuglie dalla piazza erano già tutti scomparsi. 🔗 Sarzana, 4 maggio 2025 –di botte grida in centro città. Due gruppi di giovani, tra i quali anche una ragazza, se le sono date di brutto in via Pietro Gori poco distante da piazza Martiti. Una zona particolarmente calda del centro storico cittadino, punto di incontro di ragazzi.L’altraqualcosa è andato storto e dopo una lunga discussione con toni piuttosto accesi la situazione è degenerata e sono volati alcuni spintono che sembravano comunque aver messo a tacere sul nascere la contesa. Poi il fuoco si è riacceso e il gruppo è arrivato alle mani con,schiaffoni e inseguimenti lungo la strada fino a piazza San Giorgio.Le urla nel silenzio dellahanno tirato giù dal letto gli abitanti della zona che hanno allertato l’intervento delle forze dell’ordine. Ma all’arrivo delle pattuglie dalla piazza erano già tutti scomparsi. 🔗 Lanazione.it

