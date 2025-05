Billing pazzo di Napoli | messaggio stupendo per i tifosi a Capodichino VIDEO

Billing pazzo di Napoli: la dedica sui social ai giocatori del Napoli è stata stupenda, grande apprezzamento per l’accoglienza a Capodichino.Il Napoli è tornato in questi minuti da Lecce fra l’entusiasmo dei tifosi. La vittoria al Via del Mare permette agli azzurri di mantenere i tre punti di vantaggio sull’Inter, avvicinandosi così sempre di più al traguardo Scudetto.A Capodichino erano tantissimi tifosi presenti, ma gli azzurri non sono tornati in pullman come fecero dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, ma singolarmente in taxi da un’uscita differente rispetto a quella in cui erano ammassati i tifosi.Billing sui social: “Avanti così, forza Napoli sempre!”Gli unici taxi che hanno lasciato l’aeroporto dinanzi ai tifosi sono stati quelli di Di Lorenzo e Billing. Lo ha testimoniato lo stesso centrocampista inglese con una storia sui propri social ammirata per tutto l’entusiasmo della folla lì presente. 🔗 di: la dedica sui social ai giocatori delè stata stupenda, grande apprezzamento per l’accoglienza a.Ilè tornato in questi minuti da Lecce fra l’entusiasmo dei. La vittoria al Via del Mare permette agli azzurri di mantenere i tre punti di vantaggio sull’Inter, avvicinandosi così sempre di più al traguardo Scudetto.Aerano tantissimipresenti, ma gli azzurri non sono tornati in pullman come fecero dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, ma singolarmente in taxi da un’uscita differente rispetto a quella in cui erano ammassati isui social: “Avanti così, forzasempre!”Gli unici taxi che hanno lasciato l’aeroporto dinanzi aisono stati quelli di Di Lorenzo e. Lo ha testimoniato lo stesso centrocampista inglese con una storia sui propri social ammirata per tutto l’entusiasmo della folla lì presente. 🔗 Spazionapoli.it

