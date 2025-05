Baseball | Parmaclima e San Marino completano lo sweep nel sabato di Serie A

© Oasport.it - Baseball: Parmaclima e San Marino completano lo sweep nel sabato di Serie A

Parmaclima nella Serie A 2025 di Baseball. La compagine emiliana ha completato lo sweep battendo la Fortitudo Bologna anche in gara-2, rimanendo così saldamente al comando nella classifica del raggruppamento A. I parmigiani sono i primi a passare in vantaggio, timbrando due sigilli nel secondo inning, avanzando poi di un’unità al terzo. La Fortitudo sblocca il tabellino invece solo nella sesta ripresa, accorciando le distanze mettendo a referto due sigilli, salvo poi vedere allontanarsi ancora i rivali che, all’ottavo, si riportano con due lunghezze di vantaggio. Ma i bolognesi non ci stanno, timbrando ancora due punti ed avvicinandosi sensibilmente agli avversari, abili poi a segnare il 6-4 all’ultimo round. Tutto facile anche per San Marino, brava a regolare in trasferta Nettuno passando senza patemi per 8-3, costruendo la vittoria nei primi cinque turni, in particolare nel terzo, dove sono arrivati quattro punti. 🔗 Prosegue l’imbattibilità dinellaA 2025 di. La compagine emiliana ha completato lobattendo la Fortitudo Bologna anche in gara-2, rimanendo così saldamente al comando nella classifica del raggruppamento A. I parmigiani sono i primi a passare in vantaggio, timbrando due sigilli nel secondo inning, avanzando poi di un’unità al terzo. La Fortitudo sblocca il tabellino invece solo nella sesta ripresa, accorciando le distanze mettendo a referto due sigilli, salvo poi vedere allontanarsi ancora i rivali che, all’ottavo, si riportano con due lunghezze di vantaggio. Ma i bolognesi non ci stanno, timbrando ancora due punti ed avvicinandosi sensibilmente agli avversari, abili poi a segnare il 6-4 all’ultimo round. Tutto facile anche per San, brava a regolare in trasferta Nettuno passando senza patemi per 8-3, costruendo la vittoria nei primi cinque turni, in particolare nel terzo, dove sono arrivati quattro punti. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Baseball: Parmaclima e Macerata imbattute dopo il primo turno di Serie A. Pari tra Fortitudo e San Marino - Va in archivio il lungo sabato dedicato alla Serie A 2025 di baseball, Campionato cominciato ieri e proseguito nella giornata odierna con le partite che hanno chiuso le rispettive serie. Nello specifico ad uscire in maniera solida è stata Parmaclima che, esattamente come Macerata, ha vinto entrambe le partite, cominciando con il piede giusto la stagione. La compagine emiliana nello specifico ha nuovamente strapazzato Reggio Emilia, imponendosi com un secco 0-8 nel secondo match disputato, imponendo il proprio ritmo e dall’inizio alla fine. 🔗oasport.it

Baseball: debutta la Serie A, vincono San Marino e Parma - Si è avviato il girone A della Serie A del baseball italiano, che prende le mosse con il superclassico tra San Marino e Fortitudo Bologna, ma anche con Parma-Reggio Emilia. Andiamo a vedere l’andamento dei confronti del primo venerdì del massimo campionato. San Marino, sul proprio campo, mette insieme una brillante performance che vede arrivare due punti da un doppio di Helder e un singolo di Diaz già nell’inning d’apertura. 🔗oasport.it

Serie A Baseball: San Marino sfida Fortitudo Bologna nell'opening day - È tempo di opening day. Comincia oggi, la Serie A di baseball, e parte da Serravalle, dove San Marino ospita la Fortitudo Bologna per una sfida abituale di questi anni. Alle 20 playball di gara1 (lancia Lage), mentre domani nel capoluogo regionale è prevista gara2 (sempre alle 20, partente Civit). Parte il girone A, quello ‘Elite’, con regole differenti e con le squadre più accreditate. Assieme alle protagoniste della partita del Titano, anche Parma, Macerata, BBC Grosseto, Nettuno 1945, BSC Grosseto e Reggio Emilia. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A Baseball: doppiette per San Marino e Parma Clima, il BBC si rilancia; Il Parma Clima supera San Marino 9-3 e resta imbattuto; Serie A Baseball, il venerdì sera sorride a Parma Clima e San Marino; Serie A Baseball, Girone A: il Parma Clima supera San Marino, sweep del Big Mat Grosseto, pari tra Hotsand Macerata e Palfinger Reggio Emilia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Baseball: Parmaclima e San Marino completano lo sweep nel sabato di Serie A - Prosegue l’imbattibilità di Parmaclima nella Serie A 2025 di baseball. La compagine emiliana ha completato lo sweep battendo la Fortitudo Bologna anche in ... 🔗oasport.it

Baseball: Parmaclima supera la Fortitudo Bologna nel venerdì di Serie A. Bene San Marino - Termina con una scoppiettante vittoria di Parmaclima il venerdì dedicato alla Serie A 2025 di baseball. La formazione parmigiana nello specifico ha ... 🔗oasport.it

Rinviata Parma Clima e San Marino a domenica 27 aprile con inizio alle ore 16 - La Federazione Italiana Baseball e Softball ha recepito la sollecitazione del Comitato Olimpico Nazionale ed ha annullato tutti gli eventi previsti per sabato 26 aprile in concomitanza con le esequie ... 🔗gazzettadiparma.it