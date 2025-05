Bagarella i figli di Riina e la torta Ritratto mai visto di una famiglia mafiosa

La foto trovata in un covo nel 1979 svelò i legami dei boss tra Corleone e Palermo. Ma Giuliano e Basile, i due investigatori che se ne occuparono, furono uccisi poco dopo 🔗 Repubblica.it

