Avellino in festa | città in delirio per la premiazione dei lupi e il giro in pullman scoperto

© Avellinotoday.it - Avellino in festa: città in delirio per la premiazione dei lupi e il giro in pullman scoperto

Avellino – Una serata da incorniciare per i tifosi dell’U.S. Avellino 1912, che ieri, sabato 3 maggio 2025, hanno vissuto momenti di pura emozione e orgoglio. In occasione della prima gara della Supercoppa di Serie C Now, la Lega Pro ha consegnato alla squadra biancoverde il trofeo per la. 🔗 – Una serata da incorniciare per i tifosi dell’U.S.1912, che ieri, sabato 3 maggio 2025, hanno vissuto momenti di pura emozione e orgoglio. In occasione della prima gara della Supercoppa di Serie C Now, la Lega Pro ha consegnato alla squadra biancoverde il trofeo per la. 🔗 Avellinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Avellino in delirio: il 3 maggio il bus della promozione sfila per le vie della città - Sabato 3 maggio 2025, la città di Avellino si prepara a una nuova giornata di celebrazioni. La squadra di calcio, allenata da Giovanni Biancolino, scenderà in campo per affrontare il Padova nel primo incontro del triangolare valido per la Supercoppa di Serie C. Al termine della partita, la Lega... 🔗avellinotoday.it

Avellino in festa: il Carnevale 2025 anima la città con tradizione e spettacolo - Oggi, la città di Avellino ha accolto una delle manifestazioni più attese dell'anno: il Carnevale. Le strade del centro sono state animate da suoni, colori e maschere, trasformando il capoluogo irpino in un grande teatro a cielo aperto. Migliaia di persone, residenti e visitatori, si sono... 🔗avellinotoday.it

L'Avellino torna in B, esplode la festa in città - AGI- L'Avellino torna in Serie B sette anni dopo l'esclusione del 2018, quando una fidejussione presentata in ritardo cancellò la squadra irpina dalla geografia del calcio professionistico. Vincendo 2-1 al Viviani di Potenza contro il Sorrento, i biancoverdi hanno staccato il di 8 punti il Cerignola, sconfitto ad Altamura, guadagnandosi la matematica promozione nella serie cadetta. Ripartita dai Dilettanti la nuova società calcistica denominata Calcio Avellino Ssd aveva centrato subito la promozione in C ma poi è rimasta per sei stagioni in Lega Pro. 🔗agi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avellino in festa: città in delirio per la premiazione dei lupi e il giro in pullman scoperto; Avellino in festa: la città si tinge di biancoverde per la Serie B; Avellino in festa: il giro in pullman scoperto; Avellino, l'arrivo della squadra in città: il delirio dei tifosi. 🔗Se ne parla anche su altri siti