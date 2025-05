Audition il nuovo programma su Rai2 con Gigi e Ross e Gregoraci | Orario e comici nel cast

Audition Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci provano a riportare la comicità in prima serata su Rai 2. Il nuovo programma, coprodotto da Rai e Tunnel Produzioni, va in onda a partire da domani sera, lunedì 5 maggio 2025, dalle 21.20, con la partecipazione nel cast sia di comici che imitatori.Audition, i comici nel cast del nuovo programma su Rai 2 condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta GregoraciDetto cast di Audition è formato non soltanto da comici puri, ma anche da imitatori alquanto famosi. A comporre la squadra dei primi sono sia nomi rodati della comicità televisiva, sia alcune nuove leve. Per i secondi si è invece abbastanza puntato su garanzie comiche habitué del piccolo schermo sia Rai che Mediaset.In trasmissione anche tre nuove leve della comicità: Nathan Kiboba, Yoko Yamada e Chiara BecchimanzaNel cast del nuovo programma su Rai 2 vi sono infatti comici veterani, quali Paolo Hendel e Marco Marzocca, ma anche conferme, come Alberto Farina (anche autore di Audition), Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci ed Enrique Balbontin (nel trio dei «Cavalli marci») e alcuni nuovi volti della risata.

