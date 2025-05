Attacco jihadista in Nigeria | almeno 11 soldati uccisi nello stato di Yobe

almeno 11 soldati in un Attacco alla loro base nello stato di Yobe, nel nord-est della Nigeria. Il bilancio, secondo quanto riportato da fonti militari, è ancora provvisorio e potrebbe aumentare perché molti soldati risultano dispersi.I combattenti della Provincia dell'Africa Occidentale dello stato Islamico (ISWAP) hanno fatto irruzione in una base nella città di Buni Gari. Dopo un violento scontro a fuoco hanno sequestrato le armi e incendiato la base. 🔗 Combattenti jihadisti hanno ucciso11in unalla loro basedi, nel nord-est della. Il bilancio, secondo quanto riportato da fonti militari, è ancora provvisorio e potrebbe aumentare perché moltirisultano dispersi.I combattenti della Provincia dell'Africa Occidentale delloIslamico (ISWAP) hanno fatto irruzione in una base nella città di Buni Gari. Dopo un violento scontro a fuoco hanno sequestrato le armi e incendiato la base. 🔗 Quotidiano.net

