Attacco aereo russo su Kiev | un morto e due bambini feriti grattacielo in fiamme

Attacco aereo russo su Kiev, messo a segno con droni russi, e la municipalità avrebbe decretato la fine dell'allerta. Lo riporta RBC-Ucraina.Il sindaco della capitale Vitali Klitschko nel suo Telegram informa che al momento si conta una vittima e due bambini sono rimasti feriti.In fiamme i piani superiori di un grattacielo nel distretto di Svyatoshinsky della capitale. Sui social è stato diffuso un video che ritrae un camion dei vigili del fuoco intenti a domare il rogo verificatosi nel territorio del centro commerciale Dream Town, nel quartiere di Obolonsky. 🔗 Sarebbe terminato l'su, messo a segno con droni russi, e la municipalità avrebbe decretato la fine dell'allerta. Lo riporta RBC-Ucraina.Il sindaco della capitale Vitali Klitschko nel suo Telegram informa che al momento si conta una vittima e duesono rimasti.Ini piani superiori di unnel distretto di Svyatoshinsky della capitale. Sui social è stato diffuso un video che ritrae un camion dei vigili del fuoco intenti a domare il rogo verificatosi nel territorio del centro commerciale Dream Town, nel quartiere di Obolonsky. 🔗 Quotidiano.net

Ucraina sotto attacco russo, l’avvertimento di Musk: «Se spengo Starlink, l’esercito di Kiev crolla» - «Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi». Sono queste le parole pubblicate su X de Elon Musk in risposta a un utente che critica la linea adottata dagli Usa sulla guerra in Ucraina. L’imprenditore ricorda che l’esercito del Paese invaso può accedere a Internet grazie al sistema di connessione satellitare della sua azienda. Da un lato, dunque, rigetta le accuse secondo cui l’amministrazione di Donald Trump si sarebbe schierata al fianco della Russia. 🔗open.online

Ucraina, attacco aereo russo su Sumy. 74 feriti di cui 14 bambini - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Sono almeno 74, di cui 14 bambini, i feriti causati da un attacco russo sulla città ucraina di Sumy. “Secondo il dipartimento sanitario del Consiglio comunale di Sumy si ha conoscenza di 74 feriti, di cui 14 bambini. Le persone stanno ricevendo assistenza. È in corso l’evacuazione dalle case danneggiate”, si legge in un post pubblicato su Telegram dal Consiglio comunale di Sumy. 🔗unlimitednews.it

Ucraina: attacco missilistico russo su Kiev, 3 feriti - Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina Kiev durante la scorsa notte. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’. Una serie di esplosioni si è verificata in diverse zone della città intorno alle 5 del mattino, ora locale. Tre sono le persone rimaste feriti, secondo quanto ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. IN AGGIORNAMENTO Ucraina, Musk: “Nessun rispetto per chi vuole guerre, basta macchina morte” “Non ho rispetto per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro interessi”. 🔗lapresse.it

Attacco aereo russo su Kiev. Nessuna informazione su possibili vittime - Diverse esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l'Unn , con riferimento ... 🔗msn.com

Attacco aereo russo su Kiev - Diverse esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l' UNN , con riferimento ... 🔗msn.com

Terminato attacco aereo russo su Kiev, un morto e 2 feriti - (ANSA) - ROMA, 04 MAG - Sarebbe terminato l'attacco aereo russo su Kiev, messo a segno con droni russi, e la municipalità avrebbe decretato la fine dell'allerta. Lo riporta RBC-Ucraina. Il sindaco del ... 🔗gazzettadiparma.it