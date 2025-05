Ascoli la piazza antifascista che spaventa Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia perda il controllo delle Marche alle elezioni regionali del prossimo autunno bisogna andare ad Ascoli Piceno. La città «più nera che . Ascoli, la piazza antifascista che spaventa Fratelli d’Italia il manifesto. 🔗 Per capire se c’è la possibilità cheperda il controllo delle Marche alle elezioni regionali del prossimo autunno bisogna andare adPiceno. La città «più nera che ., lacheil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Ascoli Piceno, piazza canta ‘Bella Ciao’ in solidarietà della fornaia identificata dalla polizia per striscione antifascista - Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, è andato ad Ascoli Piceno per mostrare solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘Assalto ai Forni’ in piazza Arringo. L’imprenditrice ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver affisso un cartello con la scritta “25 aprile buono come il pane. Bello come l’antifascismo” in occasione della Festa della Liberazione. 🔗lapresse.it

25 aprile, striscione antifascista ad Ascoli, governo: “Nessuno lo ha rimosso o ha identificato la fornaia” - Il M5s con un'interpellanza alla Camera ha chiesto conto al governo della vicenda della fornaia antifascista di Ascoli Piceno, che ha subito due controlli dalla polizia per aver esposto uno striscione per il 25 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Solidarietà alla fornaia di Ascoli Piceno: striscione in piazza - Da Pesaro ad Ascoli "un grido di solidarietà" a sostegno dell’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L’assalto ai forni" visitata per due volte dalle forze dell’ordine per “accertamenti” dopo l’esposizione di un lenzuolo con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo". "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – rende noto Micaela Vitri, consigliera regionale dem – abbiamo pensato fosse urgente fare sentire la nostra solidarietà a Lorenza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ascoli, sfila il corteo a sostegno della fornaia antifascista. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fornaia di Ascoli, 'piccole cose fanno capire qual è la realtà' - "Non voglio rubare la scena a questa piazza meravigliosa, perché la scena è tutta vostra, delle antifasciste e degli antifascisti che sono qui". (ANSA) ... 🔗msn.com

Ascoli, corteo antifascista tra musica e striscioni: solidarietà alla fornaia Lorenza diventata un caso nazionale - ASCOLI - Circa 2 mila persone al corteo antifascista e solidale nei confronti di Lorenza Roiati la fornaia ascolana che il 25 aprile è stata identificata due volte dalle ... 🔗msn.com

Ascoli, manifestazione antifascista dopo il caso dello striscione - Partenza alle 15: attesi in duemila da varie parti d’Italia per esprimere solidarietà alla fornaia Lorenza Roiati, identificata due volte per il mesaggio appeso il 25 aprile al suo forno. E per “conda ... 🔗msn.com