anni di carcere ingiusto un rimborso mensile

Anni di vita e non solo perché sono state in carcere, ma a volte anche per poter sopravvivere dopo l’errore giudiziario o l’ingiusta detenzione. La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell’assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno», dice il Partito Radicale presentando la proposta che porta il nome di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso quasi 33 Anni in carcere da innocente: «Io che ho vissuto da vicino la storia e la vicenda di Beniamino», dice alle Pecore Elettriche Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale in Sardegna, «mi sono resa conto che da quando è stato liberato, cioè un anno fa, per Beniamino non è cambiato niente. 🔗 Firenze, 4 maggio 2025 – La proposta di legge «Zuncheddu e altri» merita la dovuta attenzione. È promossa dal Partito Radicale, che sta raccogliendo le firme online (basta lo Spid; per ora hanno firmato solo 2.427 persone su 50 mila).La proposta punta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto. «Ci sono persone che si sono viste distruggere l’esistenza: la giustizia, in qualche modo, ha sottratto lorodi vita e non solo perché sono state in, ma a volte anche per poter sopravvivere dopo l’errore giudiziario o l’ingiusta detenzione. La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell’assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno», dice il Partito Radicale presentando la proposta che porta il nome di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso quasi 33inda innocente: «Io che ho vissuto da vicino la storia e la vicenda di Beniamino», dice alle Pecore Elettriche Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale in Sardegna, «mi sono resa conto che da quando è stato liberato, cioè un anno fa, per Beniamino non è cambiato niente. 🔗 Lanazione.it

