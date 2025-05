Anche l’Inter vince di corto muso brava a restare in scia È ancora molto lunga

© Ilnapolista.it - Anche l’Inter vince di corto muso, brava a restare in scia. È ancora molto lunga

Anche l’Inter vince di corto muso, brava a restare in scia. È ancora molto lungabrava l’Inter. Non era facile, seppure contro un avversario modesto come il Verona. Con dieci riserve su undici, l’Inter ha vinto in scioltezza sia pure per 1-0 contro il Verona. Rete di Asllani su rigore nei primi minuti della partita. I nerazzurri restano così a tre punti dal Napoli quando mancano tre partite al termine del campionato. l’Inter deve giocare a Torino contro il Torino, poi ospiteranno la Lazio e infine a Como. Il Napoli invece attende il Genoa al Maradona, poi trasferta a Parma che oggi ha sei punti di vantaggio sul Venezia terzultimo e infine in casa col Cagliari (i sardi dovrebbero essere salvi Anche se l’inimicizia ha radici ben più profonde della lotta per non retrocedere).La lotta scudetto dunque è ancora molto lunga. 🔗 diin. È. Non era facile, seppure contro un avversario modesto come il Verona. Con dieci riserve su undici,ha vinto in scioltezza sia pure per 1-0 contro il Verona. Rete di Asllani su rigore nei primi minuti della partita. I nerazzurri restano così a tre punti dal Napoli quando mancano tre partite al termine del campionato.deve giocare a Torino contro il Torino, poi ospiteranno la Lazio e infine a Como. Il Napoli invece attende il Genoa al Maradona, poi trasferta a Parma che oggi ha sei punti di vantaggio sul Venezia terzultimo e infine in casa col Cagliari (i sardi dovrebbero essere salvise l’inimicizia ha radici ben più profonde della lotta per non retrocedere).La lotta scudetto dunque è. 🔗 Ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Serie A, Roma vince ancora di corto muso a Lecce - La Roma spreca, ma porta a casa una vittoria sofferta che la tiene in vita per il quarto posto in Serie A. Dovbyk sigla l’unico gol della partita. Gravi gli errori sotto porta di Angelino e Konè. Oggi e domani le altre gare delle candidate al posto in Champions L'articolo Serie A, Roma vince ancora di corto muso a Lecce proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il Bayern vince anche a Leverkusen, ai quarti contro l’Inter - LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nessun ribaltone alla BayArena. Il Bayern Monaco, forte del 3-0 dell’andata, vince con merito per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà l’Inter. Sono Kane e Davies a mettere il sigillo sul risultato grazie ai gol realizzati nella ripresa. La prima chance arriva al quarto d’ora ed è per gli ospiti. Kane recupera un pallone, avanza e va al tiro dal limite, ma Hradecky salva in tuffo. 🔗ildenaro.it

Il Monza sogna e poi crolla a San Siro, l'Inter vince 3-2 - Nel testa-coda del Meazza, i brianzoli si portano sul 2-0, ma poi subiscono la rimonta nerazzurra MILANO - L'Inter imita il Milan, vivendo un sabato complicato. Sotto 2-0 col Monza, la capolista della Serie A la ribalta con grinta e intensità, vincendo 3-2 e mettendo pressione al Napoli. Cambiano vo 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anche l’Inter vince di corto muso, brava a restare in scia. È ancora molto lunga; Napoli, vittoria di corto muso sul Lecce: scudetto sempre più vicino | .it; ll Napoli non brilla ma resta al comando. Anche l’Inter a Roma vince di corto muso; Di corto muso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anche l’Inter vince di corto muso, brava a restare in scia. È ancora molto lunga - Napoli e Inter, si deciderà al fotofinish nonostante qualche improvvido festeggiamento a Capodichino. Perché Napoli non è più scaramantica? 🔗ilnapolista.it

Dove c’è corto muso, c’è scudetto. Il Napoli di Conte ci riconcilia col calcio vero - 1-0 a Lecce. Vittoria che sa di scudetto. Gol su punizione di Raspadori. Decisiva la juventinità di Conte che sa gestire questi momenti ... 🔗ilnapolista.it

L'Inter fatica ma vince 1-0 col Genoa e vola a +1 sul Napoli in vetta alla classifica - Tanta fatica e poca brillantezza, ma l'Inter ottiene comunque il massimo dall'ultimo anticipo del sabato della 26esima giornata di Serie A e, con un semplice 1-0 di corto muso, batte il Genoa e ... 🔗msn.com