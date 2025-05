Amici 24 Jacopo Sol fuori dal Serale | le prime dichiarazioni del cantante dopo l' eliminazione VIDEO

© Comingsoon.it - Amici 24, Jacopo Sol fuori dal Serale: le prime dichiarazioni del cantante dopo l'eliminazione (VIDEO)

dopo Chiara Bacci, anche Jacopo Sol è stato costretto a lasciare il Serale di Amici 24: il giovane cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Alessia Pecchia. 🔗 Chiara Bacci, ancheSol è stato costretto a lasciare ildi24: il giovanedella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Alessia Pecchia. 🔗 Comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi è Jacopo Sol di Amici 24? Età, vero nome, canzoni e Instagram - Allievo di Rudy Zerbi ad Amici 24, conosciamo chi è Jacopo Sol L'articolo Chi è Jacopo Sol di Amici 24? Età, vero nome, canzoni e Instagram proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Francesca e Jacopo Sol di Amici 24 sono una coppia, il bacio in diretta che conferma la relazione - Francesca e Jacopo Sol di Amici 24 sono ufficialmente una coppia. Il cantante e la ballerina sono usciti allo scoperto nella prima puntata del Serale, andata in onda sabato 22 marzo, quando si sono baciati in diretta in Casetta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 23 febbraio: Tutti pazzi per Fru, Jacopo Sol senza rivali! - Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 20esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi! 🔗comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

Jacopo Sol Estremo 3 maggio - Amici Clip |; Jacopo Sol e Antonia Shallow 3 maggio - Amici Video |; Amici 24, Jacopo Sol fuori dal Serale: le prime dichiarazioni del cantante dopo l'eliminazione (VIDEO); Amici 24, le pagelle della 7° puntata del Serale: TrigNO cresce a piccoli passi, Jacopo Sol crolla. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Le prime parole di Jacopo Sol dopo l’eliminazione da Amici 24 - Jacopo Sol è stato eliminato da Amici 24 e a distanza di pochissimo tempo ha rilasciato un primo commento sul suo percorso ... 🔗novella2000.it

Amici 24, è Jacopo Sol il secondo eliminato della settima puntata del Serale, ecco contro chi - Jacopo Sol eliminato nella settima puntata del Serale di Amici 24. Scopri cosa è successo nel corso della puntata ... 🔗mondotv24.it

Jacopo Sol e Antonia hanno duettato insieme ma Anna Pettinelli non ha apprezzato la performance ad Amici 24 - In seguito ha avuto inizio la prima manche e a sfidarsi sono stati Trigno contro Jacopo Sol in duetto con Antonia. I due si sono esibiti sulle note di “ Shallow ” dal film “ A Star is Born ” e hanno ... 🔗novella2000.it