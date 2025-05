Allinearli confermati come Yamal e Raphinha sostituiti nei cambiamenti all’ingrosso della Barca

2025-05-03 20:26:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il Barcellona cercherà di estendere il loro vantaggio nella parte superiore del tavolo quando viaggeranno verso il vero Valladolid a La Liga.Una vittoria per la squadra di Hansi Flick, almeno tempo, aprirebbe un vantaggio di sette punti al vertice, con il Real Madrid che ospita Celta Vigo domenica.La partita al Jose Zorrilla Stadium arriva solo tre giorni dopo il thriller a sei goalcontro l’Inter Milano nella semifinaleChampions League.La sensazione adolescenziale Lamineha prodotto un’esibizione scintillante mentre i sogni del club catalano di una stagione vincitrice degli acuti rimangono saldamente vivi.Il vero Valladolid, nel frattempo, è in fondo al tavolo e già relegato dopo aver perso le ultime sette partite di Laliga. 🔗 Justcalcio.com