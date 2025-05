Affari tuoi stasera 4 maggio 2025 la puntata speciale con tanti ospiti | Orario e diretta

© Apmagazine.it - “Affari tuoi”, stasera 4 maggio 2025 la puntata speciale con tanti ospiti | Orario e diretta

Affari tuoi sbarca in prima serata su Rai 1. Una nuova puntata speciale, condotta da Stefano De Martino, con la partecipazione di tanti vip come concorrenti e ospiti, va in onda oggi, domenica 4 maggio 2025, a partire dall’Orario d’inizio in tv delle 20.35. Tuttavia, la popolare trasmissione con i pacchi si può vedere anche in diretta streaming, fino alle 22.50 circa di stasera, oppure in replica on demand su Raiplay.Leggi anche: Se Stefano De Martino è la nuova stella della RaiAffari tuoi 2025, stasera 4 maggio la puntata speciale con i vip come concorrenti: a che ora va in onda?Sono otto i concorrenti vip che partecipano ufficialmente a questa nuova puntata speciale di Affari tuoi 2025 in prima serata. In studio, insieme al «padrone di casa», Stefano De Martino, sono presenti prima di tutto gli ospiti più o meno fissi nel cast di stasera tutto è possibile. 🔗 Il fortunososbarca in prima serata su Rai 1. Una nuova, condotta da Stefano De Martino, con la partecipazione divip come concorrenti e, va in onda oggi, domenica 4, a partire dall’d’inizio in tv delle 20.35. Tuttavia, la popolare trasmissione con i pacchi si può vedere anche instreaming, fino alle 22.50 circa di, oppure in replica on demand su Raiplay.Leggi anche: Se Stefano De Martino è la nuova stella della Railacon i vip come concorrenti: a che ora va in onda?Sono otto i concorrenti vip che partecipano ufficialmente a questa nuovadiin prima serata. In studio, insieme al «padrone di casa», Stefano De Martino, sono presenti prima di tutto glipiù o meno fissi nel cast ditutto è possibile. 🔗 Apmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Striscia La Notizia, stasera nuovi aggiornamenti sul caso “Affari Tuoi” - Questa sera Striscia la notizia analizza un altro meccanismo molto interessante che negli anni si è consolidato sul programma Affari Tuoi, nel quale esiste un budget da rispettare e che il gioco non sia affidato affatto alla fortuna, ma a una strategia matematica finalizzata a rispettare questo budget. Striscia La Notizia, nuovo servizio sulle vincite pilotate di “Affari Tuoi” In questa stagione, De Martino inizia la conduzione di Affari Tuoi e il programma arriva a toccare la media di vincite per puntata nel mese di settembre di ben 48. 🔗metropolitanmagazine.it

"Stasera ha raddoppiato": Affari Tuoi, il brutale sfottò di Stefano De Martino a Emilia - Eccoci ancora una volta al gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Siamo ad Affari Tuoi, il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, un format dal successo inarrivabile. La puntata è quella di sabato 1 marzo e a sfidarsi con la sorte è Emilia, dalla Toscana, infermiera. Ad accompagnarla in gioco il marito Niccolò, i due iniziano con il pacco numero 16. "Ci siamo conosciuti durante una festa dell'ultimo dell'anno. 🔗liberoquotidiano.it

AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 15 aprile 2025 - Scopriamo quanto hanno vinto questa sera ad Affari Tuoi nella puntata del 15 aprile 2025 L'articolo AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 15 aprile 2025 proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affari tuoi Speciale, le anticipazioni del 4 maggio: gli attesi ospiti di De Martino; Il cast di Stasera tutto è possibile sbarca a Affari Tuoi; Affari Tuoi non va in onda stasera: quando torna il programma condotto da Stefano De Martino; Affari Tuoi Vip: tutte le star alla corte di Stefano De Martino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Affari Tuoi Speciale rinviato al 4 maggio: ecco perché e i vip presenti - La puntata di Affari Tuoi Speciali era inizialmente in programma venerdì 2 maggio, è slittata invece di due giorni, a domenica 4 maggio 2025. 🔗msn.com

Affari Tuoi non va in onda stasera: quando torna il programma condotto da Stefano De Martino - Aggiornamento: contrariamente a quanto segnalato dai palinsesti ufficiali, questa sera, venerdì 2 maggio, Affari Tuoi è andato regolarmente in onda su ... 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, la puntata del 3 maggio: quanto hanno vinto ai pacchi stasera - Nuova puntata del weekend targato Affari Tuoi, condotto dal buon De Martino. Sarà una serata ricca per la ligure Martina? 🔗alphabetcity.it