Zuckerberg non compra sogni

© Ilfoglio.it - Zuckerberg non compra sogni Elon Musk ha fatto arrabbiare tutti a Capitol Hill, nessuno sopporta i suoi modi ketaminici, il suo outfit da bambinone e le caccole di uno dei suoi venti figli appiccicate alla scrivania che fu di Kennedy. Ma finché continua a donare milioni per le campagne elettorali, che lasci il portafogli ma torni a occuparsi di Tesla e spazio, dicono. Così il suo lavoro al Doge, pseudipartimento dal nome di un meme, viene presentato come quasi completato, come il “mission accomplished” di W. Bush sulla portaerei Lincoln. Lui forse se ne va, ma nel quadrato artificiale che è il District of Columbia, città-foro nata per essere capitale, da quando si è capito che i rapporti con Trump devono avvenire di persona, i big del tech fanno shopping immobiliare. Musk si è sempre accampato sulla moquette degli uffici governativi, trattamento preferenziale. 🔗 Ilfoglio.it

The Social Network, Mark Zuckerberg compra la maglietta che indossò Jesse Eisenberg quando lo interpretò - In un'asta online Mark Zuckerberg si è aggiudicato la maglietta che indossò Jesse Eisenberg, mentre lo interpretava in The Social Network di David Fincher. Una questione di principio: i due non si sono mai incontrati in privato prima delle riprese (non per colpa loro). 🔗comingsoon.it

Zuckerberg compra casa a Washington: 23 milioni di dollari per stare vicino a Trump - Washington, 3 aprile 2025 – Non stupisce tanto il prezzo dell’ultimo affare immobiliare di Mark Zuckerberg, quanto la location. Il Ceo di Meta ha comprata una villa a Washington, ‘capitale’ politica degli States che ospita la Casa Bianca. E’ lui infatti il misterioso acquirente di una residenza da 1.400 metri quadrati (costo 23 milioni di dollari) nel quartiere super lusso Woodland Normanstone, vicino alla Cattedrale e alla casa del vice presidente JD Vance. 🔗quotidiano.net

La mazzata dei dazi di Trump per i ricconi in prima fila al suo insediamento: quanti soldi stanno perdendo Bezos, Zuckerberg e Musk - Le Borse sono in rosso ormai da due giorni, da quando il presidente americano Donald Trump, la sera di mercoledì 2 aprile, ha ufficialmente annunciato la rigida applicazione della sua politica di tariffe sulle merci non prodotte negli Stati Uniti. E a pagare dazio, oltre che un’economia globale preda dell’incertezza, sono i grandi magnati miliardari. Quelli, per intenderci, che nel pomeriggio del 20 gennaio 2025 erano in prima fila durante l’insediamento del tycoon nella Casa Bianca. 🔗open.online

