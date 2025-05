Zona a traffico limitato nel centro storico di Fabriano l' attivazione da lunedì 5 maggio

Fabriano – A partire da lunedì 5 maggio sarà attiva la Zona a traffico limitato (Z.T.L.) nel centro storico di Fabriano, operativa tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Il provvedimento ha l'obiettivo di tutelare il patrimonio urbano e garantire maggiore sicurezza e vivibilità nel cuore della.

Dal 5 maggio attiva Zona a Traffico Limitato in centro Fabriano - A partire da lunedì 5 maggio sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel centro storico di Fabriano, operativa tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. (ANSA) ... 🔗msn.com

DA LUNEDÌ 5 MAGGIO ATTIVA LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO DI FABRIANO - Fabriano – A partire da lunedì 5 maggio sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel centro storico di ... 🔗radiogold.tv

