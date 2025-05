Zjerm Clap! Clap! Remix | il fuoco elettronico di Shkodra Elektronike all’Eurovision 2025

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Zjerm (Clap! Clap! Remix)”: il fuoco elettronico di Shkodra Elektronike all’Eurovision 2025 Remix del brano che rappresenterà l’Albania all’EurovisionÈ uscito il 2 maggio 2025 il Remix ufficiale di “Zjerm” firmato da Clap! Clap!, il produttore italiano conosciuto a livello internazionale per il suo stile unico tra elettronica e suoni del mondo. Il brano originale è opera del duo Shkodra Elektronike, scelto per rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea a maggio. Un Remix che porta la traccia oltre i confini dell’etno-pop elettronico, verso atmosfere più ritmiche, quasi da club, senza mai tradirne l’intensità emotiva.Mediterranean Party a Basilea: Clap! Clap! live con Shkodra ElektronikeL’8 maggio, il Nordstern di Basilea – iconico club situato su una barca ormeggiata nel porto – ospiterà il Mediterranean Party organizzato da Shkodra Elektronike. 🔗 Dal 2 maggio disponibile ildel brano che rappresenterà l’AlbaniaÈ uscito il 2 maggioilufficiale di “” firmato da!, il produttore italiano conosciuto a livello internazionale per il suo stile unico tra elettronica e suoni del mondo. Il brano originale è opera del duo, scelto per rappresentare l’AlbaniaSong Contest, che si terrà a Basilea a maggio. Unche porta la traccia oltre i confini dell’etno-pop, verso atmosfere più ritmiche, quasi da club, senza mai tradirne l’intensità emotiva.Mediterranean Party a Basilea:! live conL’8 maggio, il Nordstern di Basilea – iconico club situato su una barca ormeggiata nel porto – ospiterà il Mediterranean Party organizzato da. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Insulta gli italiani con un cliché”: tempesta all’Eurovision per “Tiramisù remix” di Tommy Cash - Mentre l’Italia celebrava il trionfo di Olly al Festival di Sanremo 2025, dall’Estonia arrivava una notizia che ha scatenato un acceso dibattito: la vittoria di Tommy Cash all’Eesti Laul, il contest nazionale che decreta il rappresentante del Paese baltico all’Eurovision Song Contest. Il brano vincitore, “Espresso Macchiato”, ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico non solo per il suo sound innovativo, ma anche per il testo e il video, diventati virali in poche ore. 🔗ilfogliettone.it

Dua Lipa pubblica il remix di “Physical” feat Troye Sivan - Milano, 28 mar. (askanews) – La superstar mondiale Dua Lipa, vincitrice di 3 GRAMMY e 7 BRIT Award, ha pubblicato un remix della sua canzone “Physical” con la collaborazione di Troye Sivan. Il remix, che presenta una nuova strofa di Sivan, è stato anticipato da un’esibizione a sorpresa dei due che hanno cantato “Rush” durante il tour mondiale di Dua Lipa, Radical Optimism. Il duo ha anche regalato a un fan una chiavetta USB con la traccia inedita. 🔗ildenaro.it

Ecco Fiat Grande Panda: remix di ritorno al futuro - Si trasforma ancora una volta per regalare felicità sia nella versione ibrida sia in quella elettrica 🔗ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Giuliano Selva, addio alla voce storica di Siena e icona degli anni ’60; Eurovision 2025, Shkodra Elektronike vincono il “Festivali i Këngës” e rappresenteranno l’Albania. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne