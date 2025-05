Zielinski | Vincere per essere competitivi speriamo gli altri scivolino

Zielinski è atteso titolare stasera da Inter-Verona, il quartultimo impegno in Serie A e in mezzo alla doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole su Inter TV in vista dell'anticipo odierno.NON MOLLARE ORA – Piotr Zielinski presenta Inter-Verona: «Ritrovare la concentrazione? È importantissimo. Sappiamo che non possiamo più sbagliare, dobbiamo sperare di Vincere tutte le partite in campionato e sperare che gli altri scivolino. È importante anche per preparare martedì, ma pensiamo al Verona che può farci soffrire. Sfida mentale oltre che fisica? Sì, sarà molto importante il fattore mentale. Dobbiamo palleggiare bene e come sappiamo fare noi, cercando anche qualche tiro da fuori per sbloccare la partita. Spero che succeda così e che vinciamo. Indirizzarla tutta? L'Hellas è una buona squadra, dobbiamo stare attenti e concentrati.

