Zielinski | Inter deve vincerle tutte Io sto tornando!

Zielinski si è espresso nel pre-partita di Inter-Verona, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Piotr Zielinski ha così parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter-Verona: Sicuramente questa gara ci deve aiutare per preparare ancora meglio la sfida col Barcellona. «Ma stasera pensiamo solamente al Verona. Quello che dobbiamo fare è dare il massimo, purtroppo abbiamo perso qualche punto in più e quindi non dipende tutto da noi. I conti si fanno alla fine del Campionato, noi dobbiamo provare a vincerle tutte. Partita dopo partite la mia condizione crescerà, sto tornando».

