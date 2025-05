Zielinski | Abbiamo perso qualche punto e non dipende da noi I conti si fanno alla fine

© Ilnapolista.it - Zielinski: «Abbiamo perso qualche punto e non dipende da noi. I conti si fanno alla fine» Zielinski, tecnico centrocampista del Napoli che ha vinto lo scudetto con Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima di scendere in campo con l’Inter nella sfida di questa sera contro l’Hellas Verona«Sicuramente questa gara ci deve preparare ancora al meglio per la partita di Champions, ma dobbiamo vincere e poi pensare al Barcellona. Non sappiamo come sarà, ma stasera pensiamo all’Hellas Verona»Quanto è importante tenere il più aperta possibile la corsa scudetto??«Noi dobbiamo fare il massimo, purtroppo Abbiamo perso qualche punto e non dipende da noi. Però restano da vincere quattro partite e i conti si faranno alla fine. Noi dobbiamo vincerle tutte»A livello personale come stai?«Sto migliorando. A Barcellona si vedeva già, ero un po’ più reattivo. 🔗 Piotr, tecnico centrocampista del Napoli che ha vinto lo scudetto con Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima di scendere in campo con l’Inter nella sfida di questa sera contro l’Hellas Verona«Sicuramente questa gara ci deve preparare ancora al meglio per la partita di Champions, ma dobbiamo vincere e poi pensare al Barcellona. Non sappiamo come sarà, ma stasera pensiamo all’Hellas Verona»Quanto è importante tenere il più aperta possibile la corsa scudetto??«Noi dobbiamo fare il massimo, purtroppoe nonda noi. Però restano da vincere quattro partite e isi faranno. Noi dobbiamo vincerle tutte»A livellonale come stai?«Sto migliorando. A Barcellona si vedeva già, ero un po’ più reattivo. 🔗 Ilnapolista.it

