Zielinski a Sky | Ho sofferto un po’ ma sono contento di essere tornato col Barcellona si è vista quella cosa

© Internews24.com - Zielinski a Sky: «Ho sofferto un po’ ma sono contento di essere tornato, col Barcellona si è vista quella cosa» Zielinski, ha voluto dire la sua poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Hellas Verona in campionatoIntervenuto nel corso del prepartita di Inter Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski ha presentato così la gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.COME SI FA A TENER DISTANTE IL PENSIERO DAL Barcellona? – «Sicuramente questa gara ci deve preparare al meglio per martedì, dobbiamo vincerla per poi pensare al Barcellona e preparare nel migliore dei modi la partita contro di loro. Stasera pensiamo all’Hellas Verona».L’IMPORTANZA DI TENER APERTA LA CORSA SCUDETTO – «Certo, noi dobbiamo fare il massimo. Purtroppo abbiamo perso qualche punto in più e non dipende tutto da noi, però stasera dobbiamo vincere. 🔗 Il centrocampista dell’Inter, Piotr, ha voluto dire la sua poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Hellas Verona in campionatoIntervenuto nel corso del prepartita di Inter Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro Piotrha presentato così la gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.COME SI FA A TENER DISTANTE IL PENSIERO DAL? – «Sicuramente questa gara ci deve preparare al meglio per martedì, dobbiamo vincerla per poi pensare ale preparare nel migliore dei modi la partita contro di loro. Stasera pensiamo all’Hellas Verona».L’IMPORTANZA DI TENER APERTA LA CORSA SCUDETTO – «Certo, noi dobbiamo fare il massimo. Purtroppo abbiamo perso qualche punto in più e non dipende tutto da noi, però stasera dobbiamo vincere. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Thiago Motta a Sky: «Abbiamo sofferto tanto e non sono contento dei gol subiti. Non ho ritardato i cambi, vi spiego» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta a Sky: le parole del tecnico della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. Le sue dichiarazioni Thiago Motta ha parlato a Sky Sport nel post-partita di PSV Juve, il match di Champions League valido per il ritorno dei playoff. Ecco le sue dichiarazioni. PARTITA – «Abbiamo fatto fatica nel secondo tempo. Abbiamo segnato quel pareggio che in quel momento era importantissimo per noi, non siamo stati capaci a mantenerlo. 🔗juventusnews24.com

Zielinski a Dazn: «Ho sofferto tanto per gli infortuni, ora sto tornando in forma! Chance da titolare? Dobbiamo dare segnali al mister…» - di RedazioneZielinski a Dazn: «Ho sofferto tanto per gli infortuni, ora sto tornando in forma! Chance da titolare? Dobbiamo dare segnali al mister…» Le parole del centrocampista nerazzurro Cosi Piotr Zielinski, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di Dazn: SULLA FORMA FISICA– «Grande stagione da parte dell’Inter, mia a tratti perché quando ero in forma sono arrivati gli infortuni. 🔗internews24.com

Bruno Barbieri: “Sono una persona che ha sofferto. Un figlio? Ho fatto delle scelte di vita” - Bruno Barbieri ha trascorso 48 ore con l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis durante le quali si è raccontato senza filtri. Il giudice di MasterChef e 4 Hotel, ha prima di tutto chiarito il termine di “mappazzone” da lui coniato durante la trasmissione in onda su Sky: “Quando mangi una cosa e c’è un casino di roba sul piatto, diventa un mappazzone, non è impiattato bene”. Lo chef, poi, rivela qual è uno dei suoi crucci: “Il fatto di non aver mai preso tre stelle Michelin, un neo che ho nella carriera. 🔗tpi.it

Ne parlano su altre fonti

Zielinski a DAZN: Spero di tornare presto al top della forma. Non è ancora finita, dobbiamo essere pronti; Inter-Juventus 4-4, gli highlights del derby d'Italia; Zielinski a Sky : Vincere soffrendo è una qualità della squadra. Se segnassi al Napoli...; Zielinski a Sky: Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Il sogno è tornare in finale e vincerla. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Zielinski a Sky Sport: "Dobbiamo vincere stasera e le altre tre, i conti si faranno alla fine" - Prima del calcio d’inizio della gara contro il Verona, Piotr Zielinski arriva in postazione Sky Sport per la consueta presentazione prepartita: “Sicuramente questa gara ci deve preparare al meglio per ... 🔗msn.com

Zielinski: "Sofferto tanto, ma l'importante è vincere" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it